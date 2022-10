Motoseghe in azione: ancora abbattimenti per decine di alberi

Non ci sono soltanto i pini su via Appia Nuova o le acacie su viale Furio Camillo. Le lame delle motoseghe prevedono di tagliare ancora molti alberi nel territorio più popoloso della Capitale, il municipio VII.

Centinaia di potature

L’assessora all’ambiente Estella Marino ha diffuso i dati relativi agli interventi in agenda fino al prossimo 31 dicembre. L’azione dei giardinieri, secondo quanto previsto dal dipartimento ambiente, sarà incentrata soprattutto sulle potature. Al riguardo l’assessora municipale ha spiegato che “non tutte le richieste di potature che ci sono giunte sono state inserite in questa programmazione” per il semplice fatto che “l'elenco era almeno tre volte la capienza di questa programmazione”.

Sono comunque numerosi gli interventi previsti, più di seicento in tutto, metà dei quali concentrati nel tratto di via Casilina di competenza municipale e su via Gallia, a San Giovanni, dove sono stati messe in calendario manutenzioni su 110 alberi. Ad ogni modo l’assessora all’ambiente si è dichiarata “certa” che “la gran parte delle richieste mancanti saranno inserire nella #programmazione del primo trimestre 2023”.

Il caso di viale Furio Camillo

A preoccupare i residenti, però, sono soprattutto i tagli. Perché sono stati numerosi gli interventi definiti “urgenti” dal dipartimento ambiente e, per questo, comunicati a ridosso dei relativi abbattimenti. Il caso più emblematico è stato quello di viale Furio Camillo attualmente rimasto del tutto privo di alberi, ad eccezione di due sui quali non sono intervenuti i giardinieri. Sulla questione, peraltro, gli abbattimenti comunicati sul sito di Roma Capitale erano 16. Ma in realtà, come confermato dal municipio, lì sono stati 26 gli alberi tagliati. Secondo la perizia inoltrata dal dipartimento, su via Furio Camillo si è verificata la necessità di tagliare 16 sophore e 10 robinie.

La preoccupazione per i tanti abbattimenti

I tanti tagli hanno alimentato le proteste dei cittadini ed anche dei rappresentanti delle opposizioni. Emanuel Trombetta, capogruppo del M5s in municipio, ha dichiarato che “fare chiarezza sugli abbattimenti di decine e decine di alberature tra porta Metronia e via Furio Camillo” è stata convocata anche una commissione controllo e garanzia. “Dietro sollecitazione dei cittadini abbiamo chiesto all’assessora all’ambiente del municipi di produrre alla commissione la relazione tecnica agronoma che ha portato a questa estrema azione con la paura, non lo nascondiamo, che sia stata compiuta così massivamente per risparmiare sui costi dei macchinari utilizzati” ha commentato il consigliere, che dichiara di non aver ricevuto, però, gli atti richiesti.

Le piantumazioni in agenda

Dall’assessorato municipale all’ambiente ricordano però che “tutti gli abbattimenti arrivano solo a valle di una relazione di un agronomo che ne certifica il rischio crollo. L'appalto – ha inoltre sottolineato Estella Marino - prevede per ogni abbattimento, la rimozione della ceppaia e la ripiantumazione”. Al riguardo, saranno 370 gli alberi che verranno messi a dimora nel territorio. In gran parte per sostituire, come prevede anche il regolamento per il verde, gli alberi che saranno passati sotto le lame dei giardineri.