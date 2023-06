La manutenzione è sparita: i marciapiedi davanti all'ospedale sono diventati una giungla

In via del Policlinico non è più possibile godere dell’ombra garantita dalle chiome dei platani. E non perché siano stati abbattuti in un numero superiore alle reali esigenze o perché siano state effettuate male le potature. Non è possibile beneficiare dell’ombra perché, i platani, sono semplicemente inavvicinabili.

La giungla sul marciapiede

Alla base degli imponenti filari che fiancheggiano la strada, sono presenti delle formazioni vegetali di dimensioni impressionanti. Si tratta di cosiddetti “ricacci”, tecnicamente definiti “polloni”. Il termine botanico indica la parte a forma di ramo che si sviluppa ai piedi degli alberi e, talvolta, direttamente dalla radice. Quelli di via del Policlinico hanno raggiunto dimensioni da record e sono così alti, e folti, da coprire l’intera sezione del marciapiede.

I fondi a disposizione

Già all’inizio di maggio erano state colte le difficoltà, da parte dei municipi, di garantire l’essenziale cura dei marciapiedi. Il servizio, fino al 2020 affidato ad Ama, dall’anno successivo è stato assegnato agli enti di prossimità attraverso un accordo quadro, molto criticato dall’attuale amministrazione, che è destinato a durare fino al 2024. Con i fondi a disposizione, i municipi non sono riusciti a far fronte alle esigenze, ed è stato per questo che, il Campidoglio, lo scorso 28 maggio, ha annunciato un nuovo stanziamento: 1,8 milioni di euro per il cosiddetto diserbo meccanico cioè l'eradicazione delle erbe infestanti dai marciapiedi. Si tratta di fondi da dividere per sedici lotti e, quindi, spetteranno 300mila euro a municipio.

Dimensioni da record

Ma perché nemmeno le strada di accesso ad uno dei policlinici più importanti di Roma si è riusciti a garantire un efficace sistema di manutenzione? “Le piogge – ha spiegato Rino Fabiano l’assessore all’ambiente del municipio II – hanno accelerato la ricrescita dei polloni intorno agli alberi. Venti giorni fa c’erano sollo dei piccoli rametti che spuntavano” e quindi la priorità, con le risorse fino allora a disposizione, è stata data ad altre operazioni. “Nei prossimi giorni – ha poi chiarito l’assessore, contattato da Romatoday – quei polloni verranno manutenuti. Ho segnalato la situazione e mi è già stato garantito l’intervento”. Servirà a rimuovere quei rametti che, sotto ogni albero, sono cresciuti andando a formare un cespuglio alto un metro e mezzo e largo almeno altrettanto. Dimensioni sufficienti ad inghiottire interamente un cane o addirittura un bambino. Roba da guinness dei primati.