Cura degli alberi, via libera all’accordo con l’ordine degli agronomi: “Utile anche per progetti di riforestazione”

L’ordine degli agronomi e forestali aiuterà il Campidoglio a prendersi cura degli alberi. Com’era già emerso nel corso del convegno recentemente organizzato al Crea, la collaborazione era già partita. Ma adesso, grazie al protocollo firmato, potrà procedere in maniera più organica.

Un accordo per prendersi cura degli alberi

La giunta Capitolina ha infatti approvato il protocollo d’intesa con l’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Roma e provincia. Si configura come uno “strumento di reciproco scambio delle capacità ed esperienze dei due Enti nella gestione e manutenzione del patrimonio verde di Roma su strada, nelle aree verdi, nei parchi pubblici e nelle ville storiche, compreso il patrimonio arboreo” fa sapere il Campidoglio.

Seminari e incontri formativi

L’accordo, che prevede anche interventi a tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e la promozione e lo sviluppo del sistema agroalimentare di Roma, punta anche sul coinvolgimento dei cittadini. Saranno per questo organizzati workshop, convegni, incontri divulgativi con gli abitanti della Capitale. Occasioni utili per comprendere come procedano, fattivamente, le operazioni di potatura e di contrasto ai parassiti che, come la cocciniglia tartaruga, mettono a repentaglio il patrimonio arboreo cittadino.

Lobiettivo di trasformare Roma in una capitale green

Un ulteriore settore di collaborazione riguarda l’individuazione di progetti innovativi e la finalizzazione di partenariati per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei mirati alla sostenibilità ambientale. Il protocollo, che ha durata biennale, “oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde di Roma” ha reso noto il Campidoglio, inaugura una forma di “preziosa” collaborazione “per l’implementazione dei grandi progetti di riforestazione urbana compresi quelli presentati per i bandi dei finanziamenti del PNRR”. Ed è quindi utile anche per raggiungere gli obiettivi contenuti nell’agenda Onu 2030 e su cui Roma si è formalmente impegnata, per trasformarsi, entro i prossimi 8 anni, in una capitale green.