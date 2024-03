"A Roma non sono mai stati potati così tanti alberi"

Sono state decuplicate le risorse del comune per effettuare le potature del prezioso patrimonio arboreo cittadino. Oggi, per questo tipo d’intervento, sono infatti a disposizione 30 milioni di euro.

Il patrimonio arboreo da gestire

La capitale dispone di un numero di alberi che, stando ai numeri diffusi dall’ultimo bilancio sul verde, supera le 315mila piante. Ci sono gli iconici pini, sofferenti per il dilagare della cocciniglia tartaruga e i più piccoli ciliegi giapponesi che, con le loro fioriture, impreziosiscono le sponde del laghetto dell’Eur. Ci sono alberi monumentali nei municipi e nelle ville storiche, ma anche tantissimi platani come quelli presenti sul lungotevere o in via Cilicia. Proprio in quest’ultima strada sono avvenuti gli ultimi interventi di potatura, organizzati in occasione dell’ultima domenica ecologica.

Uno degli ultimi interventi dell'anno

Il lavoro sugli alberi di via Cilicia è stato interessato dal sopralluogo dell’assessorato all’ambiente, presente con Valerio Barletta, il capostaff di Sabrina Alfonsi, ed il sindaco Roberto Gualtieri. Proprio in occasione di questi interventi, il primo cittadino ha fatto il punto sulle manutenzioni arboree garantite dal comune. “Per interventi come questo, ci avvaliamo sempre di agronomi professionisti, che danno indicazioni puntuali ai nostri tecnici del Servizio Giardini su come effettuare le potature” ha dichiarato il sindaco, spiegando che quello in corso è “uno degli ultimi interventi di potatura della stagione”. Perché, ha aggiunto “Con l'arrivo della primavera e l'innalzamento delle temperature, gli alberi ritornano in foglia ed effettuare potature comprometterebbe la loro salute”.

Le potature del passato e quelle di oggi

Il sindaco ha dichiarato anche quali sono gli obiettivi dell’attuale amministrazione: il Campidoglio prevede di farne “70mila all’anno, in modo da arrivare alla fine della consiliatura avendo potato tutti gli alberi della città”. Rispetto al recente passato c’è stato un netto incremento del quale si era già dato contezza nel corso di un convegno svoltosi al Crea, il consiglio per la ricerca in agricoltura. In quell’occasione erano stati messi a confronto vari dati, tra i quali quelli relativi alle potature. Nel 2019 ne erano state conteggiate 2783 e l’anno successivo 6176. Solo nel 2020 sono aumentate per arrivare a superare i 70mila interventi nel 2022.

Ci sono poi gli abbattimenti che, negli ultimi anni, sono stati comunque massivi. Frutto anche dell’età di molte delle piante che costituiscono il patrimonio arboreo cittadino: alberi che, per troppo tempo, non sono stati sostituiti. Altro problema con cui fare i conti è quello che riguarda le conseguenze sugli interventi manutentivi effettuati, male, in passato: come spesso ricordato dagli agronomi, una potature eseguita male, può infatti causare delle carie che, a distanza di anni, indeboliscono gli alberi. La semplice valutazione visiva, messa in campo durante la precedente amministrazione, non è sempre in grado di individuare le criticità.

“In questa stagione di potature abbiamo trovato diversi alberi apparentemente sani ma in realtà malati o a fine vita li abbiamo abbattuti e, in compenso, abbiamo incrementato le nuove piantumazioni” ha dichiarato il sindaco che, per effettuare questo lavoro sono state “aumentate di 10 volte le risorse presenti a bilancio per la cura del verde verticale. Prima Roma Capitale spendeva poco più di 3 milioni per potare appena 6.000 alberi l'anno. Oggi – ha dichiarato il Sindaco - impieghiamo 30 milioni di euro l'anno”.