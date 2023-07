Addio a tre pini e un cipresso in piazza San Marco: al via abbattimento urgente

Sono stati avviati questa mattina gli interventi urgenti di messa in sicurezza del quadrante di piazza San Marco, dopo il crollo di un pino secolare a pochi metri dal Campidoglio lo scorso 13 luglio. L'intervento, coordinato dal dipartimento Tutela Ambientale di Roma capitale e concordato con la Sovrintendenza capitolina, prevede gli abbattimenti di tre pini e un cipresso e le potature straordinarie di 10 alberature di cipressi, lecci e querce.

"Già dal giorno seguente al crollo del pino sono state effettuate le rigorose indagini sullo stato di sicurezza di tutte le alberature di piazza San Marco anche con l'impiego di ripetute prove di trazione. La relazione degli agronomi ha evidenziato le gravi condizioni di tre pini e un cipresso e la necessità del loro abbattimento urgente e non procrastinabile data la pericolosità per la pubblica incolumità - dichiara l'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi - analoghe indagini sulla stabilità e lo stato di salute in particolare dei pini sono in corso in tutto il quadrante di Piazza Venezia e Via dei Fori Imperiali".

Altri interventi in zona

Abbattimenti e potature in piazza Marco rappresentano solo una parte degli interventi avviati sulle alberature del centro storico. Una quercia a villa Aldobrandini, quindi alle spalle di via Nazionale. Due pini a largo Corrado Ricci ed un terzo in piazza dell'Ara Coeli. Tutti tagliati perché "gravemente danneggiati ed inclinati". Un report che il dipartimento di tutela ambientale ha comunicato sugli "interventi di abbattimento a carattere d’urgenza". E restando al perimetro del municipio I, questi abbattimenti si sommano ai tagli di 9 esemplari di sophora, un albero molto simile alla robinia, in via Pompeo Magno.

Gli ultimi crolli

Intanto nelle ultime 48 ore si sono registrati nuovi crolli. Ieri notte a Ostia, un albero è caduto in via Capo Palinuro. E ancora nel pomeriggio sempre della giornata di ieri due rami si sono spezzati da un grosso albero e sono precipitati in strada, nel Centro storico, sul lungotevere Tor di Nona. Due persone sono rimaste ferite,, entrambe trasportate dalle ambulanze del 118 all'ospedale Santo Spirito in codice giallo. E dieci auto hanno subito danni.