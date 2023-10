Alberi piantati alla nascita di ogni bambino. Roma è sotto la media nazionale

Ci sono famiglie che, per tradizione, piantano un albero alla nascita di un figlio. Dovrebbero farlo anche i comuni visto che c’è una legge nazionale che lo prevede. Roma Capitale però, al pari di altri comuni, si è dimostrata negli anni inadempiente. Anche se il patrimonio cittadino è imponente, poiché consta di oltre 317mila piante, il numero di alberi che sono stati messi a dimora non è in linea con il numero di minori che la città accoglie.

Un albero per ogni nuovo nato

A rilevare il deficit ha provveduto una recente ricerca di OpenPolis, condotta su scala nazionale. Esiste una legge, la 113 del 1993, che “In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale” prevede che i comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti” debbano provvedere “entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale”. Mediamente i comuni italiani hanno rispettato l’indicazione, visto che la media nazionale è risultata essere di 1,1 albero per minore residente. Però c’è un forte sbilanciamento nella distribuzione di queste essenze arboree visto che “due terzi del nuovo patrimonio arboreo ha trovato sede nelle città del nord-ovest”.

Il ritardo della Capitale

La normativa è stata poi modificata nel 2013, con la legge nazionale numero 10 che stabilisce le “norme per lo sviluppo degli spazi verdi”. Questa normativa, come recentemente ricordato anche dal report Ecosistema urbano 2023 di Legambiente “prevede che tutti i comuni sopra i 15mila abitanti si dotino di un catasto degli alberi, piantino un nuovo albero per ogni bambino nato o adottato” e stabilisce che “gli amministratori producano un bilancio del verde a fine mandato”. Solo quest’ultima prescrizione a Roma viene rispettata, visto che il “catasto del verde”, com’è emerso in una recente commissione ambiente, continua ad essere in fase di elaborazione. Ma gli alberi vengono piantati ad ogni nascita? Roma, nel 2021, ha dichiarato la messa a dimora di 2895 essenze arboree. E’ una delle città che ha piantato più alberi ma nonostante il recente incremento, resta inchiodata ad un valore di 0,7 alberi per minore residente: decisamente al di sotto della media nazionale.

L'inversione di tendenza promessa dal Comune

Roma sconta quindi il fatto che per tanti anni i sindaci si siano “dimenticati” di piantare nuovi alberi. Se le varie amministrazioni avessero rispettato la normativa nazionale, in città avremmo avuto alberi in grado di sostituire quelli che, inevitabilmente, necessitano di essere abbattuti perché pericolosi o, semplicemente, arrivati a fine ciclo. L'amministrazione ha promesso una forte inversione di tendenza, da mettere in campo impiegando i fondi del PNRR. Quest'anno, grazie a quelle risorse, è stata annunciata la messa a dimora di 136mila essenze. Ma si tratta di semplici piantine forestali che, soltanto tra qualche anno, potranno essere considerati a tutti gli effetti degli alberi.