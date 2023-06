Alberi monumentali: il municipio vuole tutelare i suoi “giganti verdi”

Hanno dimensioni impressionanti e, talvolta, anche forme molto originali. Sono gli alberi che il municipio X vorrebbe far diventare “monumentali” . Sono lecci, pioppi, pini, sughere e si trovano in tutto il territorio.

I giganti verdi del municipio X

A segnalare l’esistenza di questi alberi sono stati i cittadini che si sono attivati scattando foto e compilando schede che poi sono state inviate all’ente di prossimità. Il municipio, nel marzo del 2022, aveva deciso di lanciare una sorta di censimento partecipato. Ora che i cittadini hanno fatto la loro parte, tocca alla giunta Falconi non tradire le loro aspettative. Ed è per questo che, le schede, sono state inoltrate agli uffici regionali, deputati ad accogliere o meno le candidature.

Il censimento partecipato

“Con l'assessora all'ambiente Valentina Prodon abbiamo avviato questo percorso dialogato con la cittadinanza, per sottoporre a speciale tutela alcuni 'giganti verdi' che costituiscono elementi identitari del nostro territorio – ha premesso l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano - Vorremmo, un domani, anche creare un apposito itinerario a tappe, corredate da segnali QR Code, magari da fare in bicicletta, che consenta agli amanti degli alberi di conoscere e visitare i nostri 'monumenti'”.

Gli alberi candidati

Quali sono i giganti verdi individuati? Le schede compilate riguardano principalmente alberature inserite nel contesto urbano e bordo strada. C’è un pioppo nero in Via Mare di Bering, una fitolacca a Largo della Vittoria, attorno alla quale è stato realizzato un apposito perimetro in mattoni, con l’obiettivo di valorizzarla. Poi ci sono 2 lecci imponenti in piazza della Stazione Vecchia, una sughera in via dei Pescatori, una delle strade principali del territorio, rimasta orfana quest’anno di oltre 100 pini. E poi, a proposito di pini, è stata proposta l’iscrizione tra gli alberi monumentali di un esemplare che si trova in vai dei Pallottini, ad Ostia. Ha avuto uno sviluppo molto particolare: anziché in verticale, il suo tronco è cresciuto in lunghezza, parallelamente al terreno.

L'appello ai cittadini

“Invitiamo i cittadini a trasmetterci altre segnalazioni anche nei prossimi mesi, utilizzando le apposite schede scaricabili dal sito del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, corredate da foto degli esemplari – ha dichiarato l’assessore Calcerano – La tutela dell'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico partono innanzitutto dalla cura dell'esistente, ed è con questo spirito che vogliamo far dichiarare monumentali gli alberi più belli del Municipio X".