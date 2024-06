Alberi in vaso alle fermate e nelle piazze: ecco dove saranno posizionate contro il caldo

Non sono un semplice arredo urbano. Gli alberi che l’amministrazione ha deciso di allestire, in vaso, alle fermate dei bus, hanno soprattutto una funzione: proteggere gli utenti del trasporto pubblico dal solleone.

Si parte da Torre Argentina

La prima zona scelta dall’amministrazione per avviare il “piano verde di emergenza” si trova in centro. Per l’esattezza è stata individuata a poca distanza da "L'area sacra". “Oggi inauguriamo queste palme in vaso a Largo Argentina” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi che con Edoardo Zanchini, direttore dell’ufficio clima, ha inaugurato il piano verde di emergenza. L’albero scelto, peraltro, è tipico dei climi caldi, come quelli che Roma sta sperimentando in questi anni.

Il caldo a Roma

“Nessuno può più negarlo, Roma deve adattarsi e diventare ancora più green. Verde stabile ma anche verde temporaneo: il verde di emergenza fa parte della strategia di adattamento per fronteggiare le isole di calore laddove si creano, in estati sempre più torride. Lo scorso anno, il 18 luglio, a Roma ci sono stati 42,9 gradi. Un record, purtroppo, che rischiamo di superare in quest’estate già esplosa, pur essendo ancora a giugno”.

E quali sono le zone più colpite dal caldo? Il dipartimento Ambiente e l’Ufficio Clima hanno studiato la mappa delle isole di calore per stabilire dove intervenire prioritariamente. In città la differenza tra una zona e l’altra è piuttosto sensibile in termini di escursioni termiche. Si arriva anche ad una differenza di sei gradi. La media, di 3 gradi, è comunque consistente.

Le fermate in cui sistemare gli alberi in vaso

Dove ha deciso quindi di intervenire l’amministrazione? Soprattutto nel quadrante est. Pertanto, per l’estate 2024, le fermate scelte dove sistemare degli alberi in vaso sono: Alessandrino, Torre spaccata, Giardinetti; Gerani – Rododendri, Belon Casilina, Tor Vergata Medina, Pertini, Santa Maria del Soccorso, Rebibbia.

Anche nel centro le fermate assolate non mancano. Per questo il Campidoglio ha deciso di investire anche su: Cave Ardeatine – Piramide, Piazzale dei Partigiani, Largo Argentina, Piazza della Chiesa Nuova, Piazzale Flaminio, Piazza Fiume, Bocca della Verità, Lepanto, Stazione Trastevere.

“Dobbiamo accompagnare l’attesa delle persone migliorando la qualità dell’aria con la traspirazione delle piante e con il beneficio dell’ombra di un albero, che è molto più efficace di quella di un palazzo per abbassare la temperatura”.

La strategia di forestazione del comune

“Stiamo forestando la città - ha ricordato l’assessora Sabrina Alfonsi - creando nuovi boschi urbani e rimettendo a dimora tantissimi alberi stradali. Tanti interventi integrati per mitigare gli effetti delle isole di calore, le temperature in aumento e migliorare la qualità ambientale partendo dalle aree dove è meno elevata. La zona Est, la zona Sud sono quelle più critiche e da qui partono infatti i nuovi boschi urbani in ambito PNRR. Nel frattempo, rendiamo la nostra città più resiliente, mettendo a sistema tutti gli strumenti di cui ci stiamo dotando: il piano di adattamento climatico, il masterplan delle alberature stradali, a breve la piattaforma di gestione del verde urbano che presenteremo tra poche settimane”.