Piano del verde di emergenza: contro il caldo 30 alberi in vaso alle fermate del bus 

Un piano del verde di emergenza per far fronte alla temperature estive che già nei prossimi giorni toccheranno valori record. Approvato dalla giunta capitolina lo scorso 6 giugno, prevede il posizionamento di alberi in vaso per creare zone d’ombra e accompagnare l’attesa dei cittadini, in particolare in prossimità delle fermate dei trasporti pubblici in varie zone della città. "Per l’estate 2024, attraverso un lavoro svolto in sinergia da Assessorato, Dipartimento Tutela Ambientale e Ufficio Clima, sono state individuate diverse aree idonee al posizionamento di alberi in vaso, in particolare in prossimità delle fermate di mezzi di trasporto pubblico" dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

"Roma, come tutte le altre metropoli, deve affrontare le particolari sfide legate agli effetti del mutamento del clima: l’aumento delle temperature medie, l’incremento del rischio di fenomeni metereologici estremi, l’aumento delle isole di calore" prosegue Alfonsi.

"In questo scenario di contesto, mentre procede il nostro lavoro di medio e lungo periodo per potenziare l’infrastruttura verde della città mediante la messa a dimora di nuove alberature stradali, grandi interventi di forestazione urbana, soprattutto nel quadrante est della città, e altri interventi di micro-forestazione diffusa, abbiamo ritenuto di dover intervenire nei tre mesi più caldi anche per mitigare le temperature e offrire ombra e riparo ai cittadini durante i tempi di attesa. Con questa finalità, abbiamo incaricato il Dipartimento Ambiente di reperire alberature in vaso, di grandezza e tipologia adeguate, e garantirne il posizionamento, a partire dal 18 giugno e fino al 15 settembre, prevedendo anche un opportuno piano di annaffiamento e di cura. Nei prossimi giorni sarà completata la posa delle piante previste nei vari quadranti della città".

Roma Capitale ha approvato un Piano di Adattamento climatico, che individua le azioni da mettere in campo per adattare la città e raggiungere la neutralità climatica al 2030. La Giunta Capitolina ha approvato, inoltre, nella seduta del 30 maggio 2024 il masterplan delle Alberature stradali, denominato “Analisi e strategie per la riqualificazione delle alberature stradali di Roma Capitale”, uno studio realizzato in collaborazione con il CREA, che delinea le azioni da attuare per ricostituire e riqualificare il sistema dell’infrastruttura verde. Lo scorso anno, in via sperimentale, furono posizionate e curate le piante in vaso presso le fermate di Giardinetti, Piazza Sempione, Largo Argentina. Quest’anno le zone di attesa protette aumentano di numero e arrivano a 19, per un totale di 30 alberi.