Alberi, il Campidoglio prepara il "Masterplan". Le associazioni avvertono: "Serve un cambio di passo"

Gestire in maniera organica l’immenso patrimonio arboreo cittadino. È questa la sfida da affrontare per una città che vanta oltre 315mila alberi. Per affrontarla l’amministrazione ha deciso di predisporre una strategia di lungo corso.

La strategia del comune

La giunta Gualtieri ha dato mandato di elaborare “un piano” che sia finalizzato alla “riqualificazione delle alberature stradali”. Redatto in collaborazione con il Crea, lo strumento mira ad analizzare ed a disporre le strategie per prendersi cura degli alberi in città. Si parte da una indagine conoscitiva “approfondita e georeferenziata”, ad oggi ancora assente, e si arriva ad un vero e proprio Masterplan.

La stella verde

Ma come sarà il piano? Partirà dall’idea di realizzare una assorta i “stella verde”. Gli alberi, considerati come un’infrastruttura verde, “diventano i raggi della stella costituiti dalle consolari, potenziati con l’implementazione di nuovi alberi” si legge nel progetto pubblicato dal Campidoglio. La coda della cometa invece “si allarga nel tratto terminale della piana del Tevere”.

Come realizzare la “green star”? L’idea è di classificare le strade, dividendole in “green infrastructure”, “corridoi verdi”, “assi urbani dei 15 minuti” e “strade residenziali e di quartiere”. Sulla base della classificazione, il Masterplan dovrà operare seguendo 2 criteri: la coerenza con l’identità dei luoghi (La sostituzione/ integrazione di alberi lungo un filare, dovrà avvenire con alberi della stessa specie, se non si ravvisano necessità/ opportunità di cambiamento per correggere scelte sbagliate pregresse); la coerenza con la struttura morfologica della città.

Il temuto fumo negli occhi

Tutto chiaro? Anche il regolamento per il verde lo era eppure è stato in gran parte disatteso. Motivo per cui ci sono comitati ed associazioni che chiedono garanzie. “Bene l’annunciato Masterplan, ma che non sia un ennesimo annuncio per gettare fumo negli occhi – ha commentato Italia Nostra – che non sia l’uso di una nuova arma di distrazione di massa, insomma, per eludere i problemi irrisolti e le prassi inaccettabili di questi due anni e mezzo di gestione degli alberi di Roma”.

Cosa serve per il patrimonio arboreo

Cosa fare quindi per non scadere nella solita retorica spesso tradita dall’impietosa azione delle motoseghe? Alcune cose da fare, per restare ancorati sul solido terreno della prassi, è “il fermo degli abbattimenti di alberi sani e rigogliosi dettati da opinabili esigenze di viabilità”; oppure ha elencato Italia Nostra, occorre porre “fine abbattimenti alla chetichella, quelli un po’ per volta, capaci di non dare nell’occhio, mascherati da lavori stradali, come nelle strade vicino al Ministero degli Esteri”.

Poi bisogna continuare con i trattamenti endoterapici dei pini, da fare ogni anno, vista la durata limitata nel tempo dell’insetticida anti-cocciniglia tartaruga. Bisogna abbandonare la pratica delle potature fuori stagione e delle capitozzature. E poi occorre garantire più trasparenza, “fornendo per tempo perizie scientifiche e strumentali affidabili”. Sono tutte cose che si possono fare subito, prima di mettere in campo uno strumento sicuramente utile come il masterplan. Sono misure da realizzare se non si vuole, per dirla con Italia Nostra, “gettare il fumo negli occhi” della gente.