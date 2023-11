Nuovi alberi sui marciapiedi, il Campidoglio pubblica un bando da cinque milioni

Cinque milioni di euro per rimuovere 10mila ceppaie, procedendo, dov’è possibile, alla messa a dimora di nuovi alberi. Sono queste le risorse messe a disposizione dal Campidoglio per eliminare i tronchi rimasti sui marciapiedi e per rinfoltire il patrimonio arboreo cittadino.

Il provvedimento per rimuovere le ceppaie

L’amministrazione cittadina ha pubblicato la manifestazione d’interesse per raccogliere le candidature di quanti, in città, siano disposti a estirpare le ceppaie. Ma non solo. Perché i fondi messi a disposizione devono coprire anche le spese per la fornitura e la piantagione di alberi, che preveda anche una “garanzia di attecchimento e manutenzione” biennale. Inoltre, la ditta che vincerà il successivo appalto, dovrà occuparsi anche di “ripristinare eventuali danneggiamenti dei cigli, strade e marciapiedi”.

Quanti sono gli alberi a Roma

Il provvedimento, presentato con un “intervento strategico e necessario” sarà utile per restituire la continuità alle alberate stradali ed anche ad eliminare i pericoli per l’incolumità pubblica che i tronchi non estirpati rappresentano. Ma sono tante o poche 10mila ceppaie da rimuovere? La domanda non è peregrina perché, per averne contezza, occorrerebbe sapere anche quanti sono gli alberi di cui deve prendersi cura il comune. Nella manifestazione d’interesse si legge che “sulla base dell’ultimo censimento effettuato” gli alberi “ammontano a circa 330.000 esemplari di varie specie e dimensioni”. Ma di questo censimento non c’è traccia visto che il dipartimento ambiente sta ancora lavorando ad un “catasto del verde”.

Gli alberi piantati e abbattuti negli ultimi anni

Un numero molto differente è quello contenuto nel “bilancio arboreo” che, per legge, ogni amministrazione deve predisporre a fine mandato. Nel settembre del 2021, quando si avviava a conclusione la consiliatura di Virginia Raggi, gli alberi erano 315.884. Da allora ci sono state delle piantumazioni, che l’attuale amministrazione ha eseguito in maniera ben più consistente rispetto al passato. Sono stati, secondo dati comunicati in estate dall’assessora comunale Sabrina Alfonsi, 13mila quelli piantati nel 2022. Però, sempre secondo la stessa fonte capitolina, sono stati eseguiti almeno 7mila abbattimenti in un anno.

Diecimila alberi da piantare al posto delle vecchie ceppaie, quindi, sono sufficienti a coprire il fabbisogno arboreo della città? Per rispondere a questa domanda può tornare utile l’iniziativa assunta da un cittadino, Alessandro Cremona Urbani, che è consigliere di Italia Nostra e docente universitario. Con un censimento georeferenziato ha dimostrato che nel quartiere Africano mancano 2.151 esemplari, di cui sopravvivono ceppaie, o semplici tazze alberate. Più di 2mila alberi da ripiantare, quindi, in un solo quartiere. Il lavoro non manca.