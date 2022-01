Nuovi alberi nelle strade e nei parchi di tutti i municipi: il Campidoglio stanzia 1,4 milioni

Ammonta a circa un milione e quattrocento mila euro la somma che il Campidoglio ha destinato alla piantumazione di nuovi alberi nella città.

Venti specie di alberi

Il bando di gara, che suddivide il territorio comunale in quattro aree, è in dirittura d’arrivo. Per l’8 febbraio 2022 è infatti prevista la valutazione delle offerte che devono presentare le aziende interessate alla fornitura ed alla messa a dimora dei nuovi alberi. Le nuove essenze arboree, pini, querce, platani, aceri, in tutto venti specie, andranno ad arricchire la dotazione di parchi e strade.

Messa a dimora e manutenzione

La gara stabilisce in maniera dettagliata il tipo d’intervento da mettere in campo per garantire la corretta messa a dimora delle piante. Al tempo stesso è stato fissato il numero di passaggi che i giardinieri dovranno garantire per consentire alle piante di essere sufficientemente irrigati. Si tratta di effettuare 20/25 passaggi l’anno.

Caratteristiche e garanzia d'attecchimento

E’ stato inoltre chiarito anche il modo in cui le piante devono essere piantate, le dimensioni che devono avere le zolle ed anche la grandezza del fusto e dei rami, che viaria in funzione del tipo. Per piante sempreverdi come i pini, ad esempio, devono essere di un terzo dell’altezza mentre per le querce basta che i rami non siano inferiori ad un quarto sempre dell’altezza dell’albero.

Per le piante vale inoltre la garanzia di attecchimento: al termine della seconda stagione vegetativa, quindi, devono presentarsi sane. Se non appaiono in buone condizioni, quindi, è esplicitamente previsto che vengano sostituite.

La quantità di alberi

La distribuzione delle piante varia in funzione dei lotti in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Il primo lotto, corrispondente ai municipi I-XIII-XIV-XV più villa Borghese, spettano 500 alberi. Al secondo, individuato nel territorio dei municipi II-III-IV e Villa Ada ne spettano una quantità maggiore: 700. Al lotto terzo (municipi V- Vi-VII-VIII) e al lotto quarto (municipi IX-X-XII + villa Pamphilj e Parco Castel Fusano) vanno 600 alberi ciascuno.