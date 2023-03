Motoseghe in azione davanti alla Basilica: San Paolo saluta lecci e pini

Un platano, due lecci, un pino comune. E’ questo il bilancio di alberi di cui farà a meno San Paolo. Tra l’8 ed il 9 marzo le motoseghe sono entrate in funzione nelle strade che perimetrano la Basilica di San Paolo fuori le mura.

Gli alberi con criticità irreversibili

Gli alberi che sono stati abbattuti in tre casi su quattro erano di primaria grandezza. E’ il caso del “Platanus x hybrida” che, al pari della “quercus ilex” presentava delle “criticità fitostatiche e fitopatologiche irreversibili”. Tali condizioni, riscontrate anche in un altro leccio di dimensioni più contenute, sono state verificate da un tecnico incaricato dal comune, attraverso un semplice monitoraggio visivo (visual tree assessment). Si tratta di una metodologia impiegata a Roma anche durante l’amministrazione Raggi, per valutare le condizioni di molti alberi di primaria grandezza, come i pini.

I pini colpiti dalla cocciniglia

A proposito di pini, non è particolarmente rosea lo stato in cui si trovano quelli intorno alla Basilica di San Paolo, soprattutto davanti l’ingresso della seconda basilica romana. Ne ha pagato le conseguenze un “Pinus pinea” che è stato abbattuto perché “completamente disseccato”. L’albero, come altri esemplari dello stesso filare, ha probabilmente pagato dazio alla diffusione delle cocciniglia tartaruga, il parassita alieno che sta mettendo a dura prova la salute degli alberi simbolo della Capitale.

Interventi d'urgenza

Tutti e cinque gli interventi sono stati eseguiti dalle ditte che hanno in affidamento il servizio di manutenzione del verde verticale. Si è trattato di “abbattimenti a carattere d’urgenza” ma, in base al regolamento del verde capitolino, gli alberi dovranno essere sostituiti con esemplari di analoga dimensione, appena la stagione lo consentirà: quindi, ormai, a partire dal prossimo autunno.