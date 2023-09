Alberi abbattuti in un'area vincolata per fare un parcheggio per la Sapienza

Decine di alberi abbattuti per fare spazio a 86 posti auto a due passi dalla facoltà di Ingegneria della Sapienza. Il progetto è stato portato a galla da due consiglieri capitolini, Francesca Leoncini e Valerio Casini, entrambi di Italia Viva. Il punto è che l'area, di circa 2.500 mq, godrebbe di alcune tutele e sul suo destino avrebbe l'ultima parola la Soprintendenza Statale, seppur di proprietà dell'università romana: "Ci sono le catacombe di Sant'Ippolito, ha un valore paesaggistico e archeologico che va tutelato".

Alberi abbattuti in un'area verde per realizzare un parcheggio

La denuncia arriva a cose fatte, come mostrano le immagini: le alberature (15 secondo l'ateneo, di più secondo i consiglieri) non ci sono più, in alcuni casi i tronchi sono ancora adagiati a terra. L'ateneo guidato da Antonella Polimeni ha bisogno di posti auto per servire la facoltà, a due passi dal Policlino e dal cimitero del Verano. Siamo in via Scarpa: "Le alberature sono cresciute quasi tutte spontaneamente nel corso degli anni - spiegano i due consiglieri renziani - e sono state abbattute in un'area sottoposta a vincolo. Ci chiediamo come sia possibile anche solo immaginare parcheggi e cemento al posto di alberi, è una vergogna".

La denuncia di Italia Viva: "Quella zona andrebbe tutelata"

Come fanno sapere Casini e Leoncini, in quel pezzo di II municipio ci sono le catacombe di Sant'Ippolito, con l'ingresso a 30 metri: "L'amministrazione si è sempre dimostrata attenta sui temi della transizione ecologica - continuano i due - e adesso ha dato il via libera a un'operazione così impattante dal punto di vista ambientale: parliamo di un'area di 2.500 mq e questo intervento non tutela il paesaggio e il patrimonio archeologico". Il dubbio che hanno i due capitolini è che non sia arrivato il nulla osta da parte della Soprintendenza di Stato: "Il dipartimento tutela ambientale ha autorizzato l'abbattimento - fa sapere Casini a RomaToday - ma previa nulla osta da parte della Soprintendenza. Questo documento a noi non risulta, non lo abbiamo reperito. Quindi vogliamo andare a fondo e capire se l'iter amministrativo è stato corretto e completo".

Il municipio infuriato: "Scriveremo alla Sapienza"

Interpellato da RomaToday, il II municipio si è detto sorpreso: "Abbiamo saputo ora dell'abbattimento degli alberi - le parole dell'assessore all'ambiente Rino Fabiano - e anche del progetto del parcheggio. Stiamo per scrivere all'università chiedendo chiarimenti. Né loro, né il dipartimento ci ha comunicato niente". C'è disappunto, per usare un eufemismo: "Anni fa avevo raggiunto un accordo con la vecchia gestione del patrimonio di Sapienza - aggiunge Fabiano - per far sì che un gruppo di amanti dei cani potessero fruire dell'area, dalla mattina al tramonto, prendendosene cura. Funzionava benissimo. Poi, dalla sera alla mattina, col cambio di referente da parte dell'università, hanno deciso di cacciarli. Senza dirmi nulla. E ora, sempre nel silenzio, decidono di tagliare tutto e spargere tutto quel cemento per fare un parcheggio? Non mi sembra un buon modo di curare le relazioni istituzionali".