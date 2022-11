Mappate le griglie metalliche che soffocano gli alberi: "Sono centinaia e vanno rimosse"

Le griglie di ghisa che soffocano gli alberi sono tantissime. Si trovano in tutto il territorio cittadino ma tendono ad essere concentrate soprattutto nelle strade del centro.

La campagna social

L’associazione Daje de Alberi ha monitorato il fenomeno, che segue dal 2021, individuando decine di strade dove per ragioni estetiche attorno ai tronchi, e spesso anche sopra le radici, vengono sistemate delle gabbie metalliche. “Abbiamo lanciato una campagna sui nostri social #AlberiLiberi e abbiamo raccolto in questi mesi decine di segnalazioni che abbiamo consegnato in una mappatura via mail al dipartimento tutela ambientale ed al capo ufficio sistema arboreo” ha spiegato Lorenzo Cioce, il presidente dell’associazione in prima linea anche in attività di forestazione urbana.

La mappatura

Per quanto riguarda la presenza di queste griglie, contraddiste dal logotipo Spqr, “i municipi più coinvolti risultano essere il primo ed il secondo, ma non mancano le segnalazioni sopraggiunte da altri territori – ha spiegato Cioce – sono infatti centinaia gli alberi che rischiano di morire per incuria e mancata gestione a lungo termine”. Si trovano in strade come via Druso, via Conte Verde, via Cunfida, via dei Quintili per restare nel municipio I. Ma anche in via Badelli, nel quartiere San Paolo, o in Circonvallazione Gianicolense, nel municipio XII, quindi più lontano dal centro. La loro rimozione, pertanto, diventa necessaria. Ma occorre un piano più strutturato rispetto alla pur meritevole iniziativa dei cittadini che si sono già dati da fare, ottenute le dovute autorizzazioni, per rimuovere le griglie presenti sugli alberi di via Corsievieri.

La funzione estetica

“Come suggerisce il professor Francesco Ferrini nostro consulente scientifico e arboricoltore di fama internazionale le griglie non hanno nessun senso economico ed ecologico per le piante e non ne favoriscono di certo la sana crescita nel tempo”ha ricordato Cioce. Hanno pertanto una mera funzione estetica. Ma gli alberi in città, ha rimarcato il presidente dell'associazione Daje de alberi “avrebbero bisogno di un suolo biostimolato e arricchito e non di certo compattato nell'area radicale maggiormente di quanto già lo sia a causa dell'asfalto circostante” ha ricordato Cioce.

Le intenzioni del comune

La buona notizia è che il Campidoglio, stando a quanto recentemente dichiarato dal dipartimento ambiente all’associazione Daje De Alberi, la cui comunicazione è stata verificata da Romatoday, è che è in corso di perfezionamento un appalto che dovrebbe portare alle rimozione di un numero compreso tra le 800 e le 1000 griglie. L’operazione, stando alla comunicazione inoltrata dal dipartimento, potrebbe essere portata a termine già entro la fine dell’anno.