Non solo bonus psicologo: Zingaretti lancia aiutaMente Giovani, il piano da 10,9 milioni per la salute mentale

La Regione Lazio si attiva per il supporto psicologico e la prevenzione del disagio psichico tra i giovani, con un investimento di 10,9 milioni di euro provenienti dal Fondo Fse+ 2021-2027. L'11 gennaio il presidente Nicola Zingaretti aveva annunciato uno stanziamento da 2,5 milioni per il voucher, ma adesso il piano è ben più ampio.

Il finanziamento si svilupperà infatti nel corso dei prossimi tre anni e prevede non solo l'erogazione del voucher per l'assistenza psicologica, con conseguente maggiore accesso alle cure per la salute mentale, ma anche il potenziamento degli sportelli d'ascolto nelle scuole e il rafforzamento dei servizi territoriali per la salute mentale. Il piano, chiamato "aiutaMente Giovani", è stato presentato martedì 8 febbraio da Zingaretti, dagli assessori alla Sanita e alla Scuola Alessio D'Amato (collegato in streaming) e Claudio Di Berardino e dal presidente dell'ordine degli psicologi Federico Conte.

La misura sarà rivolta prioritariamente ai giovani che frequentano le scuole e gli istituti di formazione del territorio, con un limite fino a 21 anni, tenute conto le difficoltà emerse durante e dopo la crisi pandemica da Covid-109. "La pandemia ha lasciato segni profondi in tutti noi - il commento di Zingaretti -, ma ha colpito specialmente i più giovani e, in modo particolare, gli adolescenti con un aumento di disturbi psicologici. Dobbiamo dare risposte immediate, nuove, forti alla sofferenza e alla condizione di malessere profondo che moltissimi giovani stanno provando a seguito degli effetti della pandemia".

“È un intervento strutturato e integrato senza precedenti - ha dichiarato anche la consigliera regionale Marta Bonafoni (Civica Zingaretti) - per prevenire e agire sul disagio psichico dei giovani della nostra regione, prima in Italia a rispondere con un provvedimento concreto a una delle tante conseguenze deleterie che la pandemia ha causato alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi e alle loro famiglie".

Cosa prevede il piano regionale

Il piano si suddivide in tre principali azioni: potenziamento degli sportelli d'ascolto nelle scuole, con il sostegno dei servizi realizzati a livello di istituti scolastici e formativi coinvolgendo gli psicologi in collaborazione con l'ordine regionale. E' prevista la possibilità di sostenere da 120 a 240 ore annue di servizio. Questa attività verrà finanziata con 2 milioni di euro.

Attivazione dei voucher per assistenza psicologica, così da agevolare l'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. Questa parte del piano riceverà un finanziamento di 2,5 milioni di euro. Ci sarà un intervento di "primo livello di inquadramento" da 4 colloqui di un'ora ciascuno, poi un minimo di 8 e un massimo di 16 colloqui di un'ora per il "primo livello di abilitazione-riabilitazione e sostegno". Per accedere ai voucher bisognerà dichiarare un Isee non superiore a 40.000 euro.

Gli ultimi 6,4 milioni di euro serviranno per rafforzare i servizi territoriali per la salute mentale, anche in sinergia con i fondi del Pnrr, andando a intervenire sui servizi di prossimità e di comunità. Verrà sperimentato un servizio psicologico distrettuale attivabile in almeno una casa della comunità per ciascun distretto sanitario. Ad essere reclutati saranno liberi professionisti con un impegno di 22 ore a settimana per tre anni.