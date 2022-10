Usura, caporalato e ristoranti gestiti dalla criminalità: anche Roma nella rete delle agromafie

Lavoro nero e caporalato. Attività di ristorazione gestite da associazioni criminali. Usura. Nel Lazio sono tanti i fenomeni che proliferano nel cono d’ombra dell’illegalità. Attecchiscono anche nella Capitale e nella provincia romana che, come il resto della regione, deve fare i conti con importanti ingerenze criminali, nei settori legati all’agricoltura ed alla ristorazione.

La questione è stata affrontata a Palazzo Rospigliosi, in occasione del report realizzato dalla Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, in collaborazione con la regione Lazio e il ministero della transizione ecologica. Un documento, presentato da Coldiretti Lazio, che offre una fotografia che non può lasciare indifferenti.

Un terreno fertile per le mafie

“La crisi sociale ed economica determinata dalla pandemia ha avuto un impatto devastante sul comparto agroalimentare. Le inevitabili chiusure per lunghi periodi imposte dal lockdown hanno pesato su ristoranti e bar, mentre l’inflazione ha fatto lievitare i prezzi del cibo e il costo delle materie prime è notevolmente aumentato con una deflazione nei campi” ha ricordato il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “La Fondazione Osservatorio agromafie - ha spiegato il presidente del comitato scientifico, il magistrato Gian Carlo Caselli - ha cercato negli ultimi anni di svolgere un’approfondita analisi per mettere in luce i progressi, ma anche quelli che sono gli elementi di criticità che ancora permangono lungo la filiera agroalimentare”.

Caporalato e sfruttamento nell'agro romano

Per quanto riguarda Roma, sono vari i fenomeni che il report investiga. Nelle campagne dell’agro romano, al pari di quelle dell’agro pontino, i casi di sfruttamento sono tutt’altro che sporadici. Il caporalato avviene secondo rotte che si snodano su brevi percorsi di carattere pendolare tra i vari comuni o all’interno dello stesso distretto agroalimentare. Ad esempio la zona agricola a nord della Capitale (Fiumicino, Ladipsoli, Campagnano, Tolfa) è metà dei braccianti che vi si recano per la raccolta dei carciofi dall’inverno all’inizio della primavera. Invece la zona costiera a sud di Roma (Albano, Ardea e Castel Gandolfo) viene raggiunta nel periodo primaverile per la raccolta dei kiwi. I braccianti che sono protagonisti di questi flussi, finiscono anche nelle reti del caporalato e, quindi, dello sfruttamento. “La loro retribuzione è in genere inferiore di circa un terzo/la metà, dunque intorno ai 500/700 euro” si legge nel report “invece di 1100/1200 senza nessuna considerazione per le competenze professionali”. Inoltre “gli orari di lavoro risultano lunghi e onerosi sul piano della pesantezza ed organizzati secondo il cottimo”.

Le ristomafie a Roma

Se lo sfruttamento ed il caporalato sono tipici anche dell’agro pontino, c’è una cosa che sembra del tutto peculiare al territorio romano la presenza delle infiltrazioni nel settore della ristorazione. Secondo gli autori del rapporto, “la scelta strategica delle mafie di acquisire ristoranti romani deriva dalla possibilità di consolidare attività criminali tradizionali, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’occultamento di armi e l’organizzare attività di incontro, programmazione e progettazione tra gli esponenti dei clan”. I ristoranti sono quindi luoghi sicuri, schermati dalla conduzione famigliare, dove esercitare attività illecite. E non solo. Diventano anche i luoghi dove intessere le relazioni criminali e sono anche un modo per riciclare il denaro. Aspetto non secondario, poi, è quello che fa del ristorante una sorta di ultimo anello del percorso che la filiera alimentare mafiosa fa, passando, per dirla con gli autori, “dal campo alla tavola, passando per i mercati ortofrutticoli, la logistica, le aziende di trasformazione ed il commercio all’ingrosso”.

L'usura nella regione e nella Capitale

Poi c’è il tema dell’usura. Nel Lazio, come accennato, “si stima un tasso usuraio medio del 120% annuo anche nel comparto agricolo con un giro d’affari complessivo pari a 40 milioni di euro”. Un dato che è molto più alto nella provincia romana e di Latina, rispettivamente di 15 milioni e mezzo e 13 milioni, rispetto alle altre province, dove il giro d’affari è di 8 milioni a Viterbo, 2 a Frosinone e 1 milione a Rieti. I quaranta milioni del Lazio ed i quindici e mezzo di Roma, sembrerebbero pochi rispetto ai guadagni che le mafie possono incamerare con altri settori, come il narcotraffico.

“Il vero valore dell’usura, infatti, risiede nelle garanzie che l’usuraio chiede all’usurato e che ottiene in caso di mancato pagamento”. Il business in quel caso è infatti incentrato “sulla gestione e soprattutto l’espropriazione della proprietà”. L’usura in quel modo diventa uno “strumento di penetrazione nell’economia legale”. Una possibilità che, come ricordato da Coldiretti e ribadito nel dossier, in un periodo storico come quello attuale, diventa particolarmente insidiosa. E che, per dirla con gli autori del report, “rappresentano un’occasione che le mafie sono pronte a sfruttare”.