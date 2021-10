Agricoltura in crisi, è allarme per l’aumento delle materie prime: chiesto l’intervento della Regione

Le materie prime sono diventate più care. I costi degli imballaggi, come quelli del foraggio, stanno mettendo in grave difficoltà la aziende del comparto agricolo.

Il rincaro delle materie prime

La situazione, nelle stalle, è diventata insostenibile. Ed a dirlo sono più associazioni del settore che denunciano il rischio di fallimento per molte aziende, ridotte allo stremo. “I continui rincari dei prezzi delle materie prime, a partire da febbraio, si stanno ripercuotendo in maniera pesantemente negativa sul bilancio degli allevamenti, che ora più che mai si trovano a dover produrre latte al di sotto del costo di produzione” ha osservato Francesco Verrascina, presidente della Copagri.

Situazione complicata in tutto il paese

La confederazione dei produttori agricoli presieduta da Verrascina segnala anche il fatto che “con i rincari in arrivo sul fronte energetico e l'aumento del prezzo di concimi e sementi la situazione non può che peggiorare". Il quadro, a livello nazionale, è complicato. Ma lo è anche scendendo a livello regionale perché, soprattutto nel comparto zootecnico, ci sono delle difficoltà mai risolte che si sommano a quelle dettate dalla pandemia.

Le aziende agricole del Lazio

“Le imprese agricole rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico territoriale. La loro capacità di produrre ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto, contribuisce a creare posti di lavoro, attività di servizi e alla stabilità economico finanziaria della Regione” ha ricordato David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio. Però a causa della crisi pandemica “molte aziende stanno affrontando difficoltà economiche, legate soprattutto all'incremento dei costi delle materie prime”. Per fronteggiare le spese ed uscire dal cortocircuito spesso denunciato di un costo di produzione superiore a quello della vendita, Coldiretti ha avanzato una proposta.

La richiesta di aiuto alla Regione

Visto che “pur trovandosi in dissesto finanziario” molte aziende “hanno comunque continuato a produrre, indebitandosi ulteriormente” Granieri propone all’assessora alle politiche agricole Enrica Onorati di anticipare le risorse regionali comunque destinate al settore. Si tratta della misura denominata “pagamento per il benessere animale” di cui Coldiretti chiede sia anticipato l’80% di quanto previsto per la prima annualità “al fine di aiutare le aziende zootecniche a superare questo momento di profonda difficoltà economico-finanziaria”. Difficoltà che, soprattutto nel comparto zootecnico legato alla produzione del latte fresco, sono state particolarmente gravose.