Agricoltura nel Lazio, la regione vuole migliorare la competitività: si punta sulla concertazione

Un “tavolo verde” con i compiti di contribuire alle scelte programmatiche ed alle azioni da mettere in campo per rendere ancora più competitiva l’agricoltura del Lazio. È questo l’obiettivo che la regione si è posta e che ha tradotto in un’apposita delibera appena firmata dalla giunta Rocca.

Chi prende parte al "Tavolo verde"

Il provvedimento prevede di istituire, per la prima volta, un tavolo di concertazione a cui, oltre all’assessorato all’agricoltura di Giancarlo Righini ed alla presidenza della commissione regionale competente, prendano parte anche i rappresentanti del settore. Al cosiddetto “tavolo verde”, infatti, sono invitati a partecipare delegati di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e delle realtà operanti nell’industria della trasformazione dei prodotti agroalimentari più rappresentative della regione. Un tavolo di concertazione aperto anche alle associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e delle cooperative.

Questo tavolo è quindi finalizzato alla definizione delle scelte programmatiche e delle conseguenti azioni da intraprendere in materia di valorizzazione e sviluppo delle produzioni. Si tratta quindi di lavorare, confrontandosi con le organizzazioni di settore, per sviluppare al meglio la produzione ortofrutticola ed anche quella dedicata all’allevamento animale, con le relative filiere.

Una delibera anche per le produzioni biologiche

La delibera sul “tavolo verde”, è stata approvata insieme ad un altro provvedimento finalizzato, specificatamente, alla filiera dei prodotti biologici. Ha l’obiettivo, si legge in questa seconda delibera, di “rendere più efficiente al produzione biologica sul mercato, favorendo l’aggregazione e l’integrazione degli attori coinvolti e lo sviluppo dei biodistretti.

“Questi provvedimenti – ha spiegato l’assessore Righini – hanno un’importanza strategica e costituiscono una novità assoluta. Per la prima volta, infatti, nella Regione Lazio si istituzionalizza un luogo di confronto con i protagonisti della filiera dell’agricoltura e del biologico dove analizzare insieme le migliori soluzioni e introdurre gli strumenti normativi e finanziari per far crescere e per venire incontro alle richieste dei relativi settori”.