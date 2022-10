Ladro devasta il pronto soccorso, D'Amato: "Ora basta, intervenga il neo ministro Piantedosi"

“Non è possibile assistere ancora all'ennesimo episodio di violenza, stavolta un ladro che devasta il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito”. A parlare è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, che ha chiamato in causa il neo ministro dell’Interno del governo Meloni, e prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, puntando il dito contro la sicurezza negli ospedali.

“Qualche giorno fa un gruppo di teppisti ha assaltato il San Camillo - ha ricordato D’Amato - È ora di dire basta. Rivolgo un appello al neoministro Matteo Piantedosi, conoscendo la sua attenzione alla materia già come prefetto di Roma, affinché nella sua nuova veste metta in cima alle priorità l'apertura dei posti di Polizia negli ospedali per la tutela degli operatori e dei pazienti”.

L’episodio cui fa riferimento D’Amato è avvenuto giovedì sera, protagonista un uomo di 35 anni picchiato dal proprietario della moto che voleva rubare. Ferito, è stato portato appunto al Santo Spirito, ma una volta arrivato al pronto soccorso ha dato in escandescenze danneggiando arredi e bagni. Bloccato con difficoltà dai carabinieri, è stato denunciato per rapina impropria e danneggiamento.

Soltanto l’ultimo di una lunga lista di episodi simili, avvenuti a cadenza regolare in diversi ospedali romani (e soltanto sabato è stato aggredito anche un operatore del 118 impegnato in un soccorso in strada). A inizio ottobre gli Ordini regionali dei Medici e degli Infermieri avevano preso una dura posizione chiedendo in modo deciso un intervento delle autorità e delle istituzioni per mettere un freno alle aggressioni al personale sanitario.

“Sembra proprio di dover constatare che niente di strutturale si faccia per uscire da quella che sta diventando una triste consuetudine - avevano detto il presidente dell’Ordine dei Medici Antonio Magi e il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Roma, Maurizio Zega - Si procede solo a dichiarazioni di sdegno delle autorità e magari a un giusto ringraziamento alle forze dell’ordine opportunamente intervenute. Manca, e non solo su questo, una programmazione seria, una analisi approfondita del problema, l’indicazione almeno di alcune linee su cui promuovere una efficace risposta di sistema. Niente. Stiamo diventando rauchi a forza di chiederla, ma non si scorge nulla”.