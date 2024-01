Body cam e impianti d'allarme per difendere gli autisti dei bus dalle aggressioni

Body cam, impianti di videosorveglianza e allarme, strumenti di monitoraggio da remoto dei mezzi e di contatto diretto con le forze dell’ordine, oltre ad un osservatorio che possa monitorare un fenomeno sempre più dilagante. Sono questi gli strumenti che i sindacati propongono per difendere gli autisti dei bus dalle aggressioni. Lavoratori spesso bersaglio di violenti, presi di mira per futili motivi. Pugni, sassaiole e bottiglie con i gabbiotti di protezione che poco possono contro l’ira e i gesti sconsiderati di alcuni.

Le richieste dei sindacati contro le aggressioni sui bus

Ieri l’incontro in Prefettura. “Un incontro per individuare soluzioni a contrasto di un fenomeno inaccettabile, sempre più grave e frequente: quello delle aggressioni ai danni degli autisti e del personale frontline del trasporto pubblico locale, lavoratori che ormai svolgono la loro attività temendo per la propria salute e incolumità” hanno scritto in una nota Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio e UglFna. Le sigle sindacali hanno chiesto la costituzione di un Osservatorio, ovvero di un tavolo permanente che abbia ruolo di monitoraggio, consultazione, confronto e proposta a tutela dei lavoratori. Comune e Prefettura si sono resi disponibili.

“Il primo passo che abbiamo compiuto è importante. Siamo convinti della grande utilità di un luogo di analisi e di elaborazione di linee guida a contrasto del fenomeno delle aggressioni. Per parte nostra, servirebbe innanzitutto l’isolamento del posto guida sui bus, con la chiusura totale delle cabine, misura, questa, che a quanto ci risulta è ormai applicata o richiesta a gran voce in tutto il mondo, e con la dotazione ai lavoratori di strumenti di autodifesa” sottolineano i sindacati. “Riteniamo quantomeno importante che siano analizzate le linee, gli orari e le aree che presentano maggiori criticità e che dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione da parte delle forze di sicurezza locale”.

“Daspo urbano per gli aggressori”

Le organizzazioni sindacali chiedono poi l’inasprimento delle pene attraverso l’applicazione di una sorta di Daspo urbano (il provvedimento che limita la libera accessibilità e fruizione in specifiche aree dello spazio urbano in seguito a violazioni ndr.) per gli aggressori, prevedere corsi di formazione per i lavoratori su questi temi e campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche tramite cartellonistica a bordo dei mezzi.