Meno morosità e più case in affitto. Ecco come funzionerà l'Agenzia sociale per l'abitare di Roma

Inserita nel Piano strategico 2023-2026 (Piano Casa) varato dall'assemblea capitolina, l'Agenzia sociale per l'abitare si avvicina a piccoli passi alla sua concretizzazione. Ad oggi il dibattito si è "limitato" alle assegnazioni delle case popolari, all'autorecupero dei beni immobili, all'aumento dello stock immobiliare (vedi acquisto 120 case Inps), toccando meno altre forme di welfare e di limitazione dei danni che riguardano chi è in affitto e di conseguenza i proprietari. Con una memoria di giunta approvata il 19 settembre, l'assessore Zevi ha dato mandato al dipartimento valorizzazione del patrimonio di avviare uno "studio propedeutico" per istituirla al più presto.

La nuova Agenzia sociale per l'abitare di Roma

Più di 5.000 famiglie sotto sfratto, addirittura 30.000 a rischio nel momento in cui finirà la copertura del bonus affitti erogato dalla Regione tramite il Comune, con fondi ministeriali. Sono questi i numeri, più volte ripetuti soprattutto da sindacati e soggetti del settore abitativo, che riguardano la Città Eterna. Per questo il Comune studia alcuni dispositivi per limitare i danni, aiutare chi cerca un affitto e tutelare i proprietari che si dovessero trovare in difficoltà con gli inquilini. Tra questi c'è l'Agenzia sociale per l'abitare. Gualtieri e Zevi hanno deciso di spingere sull'acceleratore.

Zevi: "Progetto ambizioso che renderemo presto operativo"

"Sarà uno strumento concreto per Roma - promette l'assessore - . Vogliamo gestire con soluzioni innovative le nuove povertà e le disuguaglianze con rinnovati strumenti di welfare. Lo faremo mediando, nel mercato privato, tra inquilini e proprietari e tra domanda e offerta, in un'epoca di crescita del settore immobiliare, con tassi dei mutui e costi per gli affitti aumentati enormemente. Vogliamo farlo sostenendo con risorse economiche chi è sotto sfratto o chi sta per finirci, lavorando sulla prevenzione e non più solamente rincorrendo le emergenze. Un progetto ambizioso che vogliamo rendere operativo presto, consapevoli della sua importanza per la città".

Come funzionerà

Tra le opzioni di supporto, citate nella memoria di giunta di pochi giorni fa, ci sono: contributi per la copertura della cauzione, delle spese di trasloco ed eventualmente di alcune mensilità in favore dell'inquilino e in base al singolo caso preso in carico dall'Agenzia, eventuali agevolazioni su Irpef, cedolare secca, imposta di registrazione e Imu sia per inquilini sia per proprietari, l'istituzione di un fondo di garanzia a tutela dei proprietari in caso di morosità dell'affittuario. Inoltre, l'Agenzia negli intenti del Comune, dovrebbe avere in dotazione uno stock di alloggi: da quelli confiscati alle mafie agli appartamenti non soggetti a normativa Erp, acquisti da aste giudiziarie, locali messi a disposizione da privati per progetti specifici, alloggi dati in gestione all'Agenzia da enti previdenziali o ex Ipab.

"Esprimo il massimo apprezzamento per l’approvazione della memoria di giunta - afferma di capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani -. La creazione di questa agenzia, che già nel nome dimostra una visione ampia e sinergica ai problemi di tante famiglie, è uno degli assi portanti del Piano strategico per il diritto all’abitare che abbiamo approvato e che vuole dare ai romani e alle romane risposte attuali alla situazione abitativa. Le diseguaglianze, le povertà, le difficoltà di oggi non sono le stesse di anni fa. E vogliamo rispondere con azioni innovative, capaci di integrare e non solo di assistere, di sostenere i cittadini nella scelta della soluzione adatta ai singoli casi".