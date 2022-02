L’Agenzia delle Entrate taglia su pulizie e stipendi: scioperano i lavoratori    

Il cambio di appalto nel servizio di pulizia ha portato con sè riduzione di orario e tagli agli stipendi che superano anche un terzo del totale. Scioperano gli addetti alle pulizie nelle sedi dell’Agenzia delle Entrate a Roma che oggi rimarranno senza il personale dedicato: nessuno passerà a pulire scrivanie, uffici, corridoi e bagni. I cestini resteranno pieni.

Scioperano gli addetti alle pulizie di Agenzia delle Entrate

D’altronde l’orizzonte per i circa 88 lavoratori coinvolti è “nero”. La maggior parte di loro è già in part time e vedrà la riduzione di orario da 20 ore settimanali a 14 con l’inevitabile taglio su stipendi che già non superano i 600 euro. “Ma c’è anche chi passerà da un full time da 40 ore settimanali al minimo di 14 ore, facendo una rapida stima tutti i lavoratori e di conseguenza le famiglie coinvolte subiranno decurtazioni che vanno da 250 a 600 euro mensili” - denuncia Sara Imperatori, sindacalista della Fisascat Cisl. “Non ci stupisce che l’esecutrice dell’appalto sia sempre la stessa che già aveva tagliato fuori i lavoratori delle pulizie della vecchia Alitalia”.

Oggi lo sciopero degli addetti alle pulizie in tutte le sedi dell’Agenzia delle Entrate a Roma, il presidio sotto quella di via del Giorgione tra Ardeatino e l’Eur. Uno sciopero che segue la fumata nera al tentativo di accordo: “Ci siamo attivati sin da subito con l’ente committente, quindi l’Agenzia delle Entrate, ma dall’incontro - spiega Imperatori - siamo usciti con un mancato accordo, un taglio del genere non lo ha permesso”.

Agenzia delle Entrate: protestano gli addetti alle pulizie

Da qui la mobilitazione. "Il nuovo appalto su Roma, è l'unico su tutto il territorio nazionale in riduzione oraria e prevede un taglio che si aggira intorno al 28%” - spiegano in una nota congiunta Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e Uiltrasporti Lazio. “Inaccettabile, se consideriamo che non siamo ancora usciti da una pandemia che richiede alti livelli di pulizia e che stiamo parlando di lavoratori da sempre in prima linea. Faremo tutto il possibile per assistere a un passo indietro su una decisione insostenibile".