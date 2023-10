La svolta digitale che salva i romani. Quasi 2mila affrancazioni concluse in 9 mesi

L'opera di digitalizzazione delle pratiche in seno al dipartimento urbanistica di Roma Capitale sta portando i suoi risultati. In particolare, per quanto riguarda le pratiche di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione e di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Il portale informatico creato dal Comune per le affrancazioni

La creazione del SIAT, il sistema informatico per le affrancazioni e le trasformazioni, sta lavorando a pieno ritmo. Progettato a fine 2022, entrato in attività a inizio 2023, permette a professionisti accreditati, delegati dai singoli cittadini, di caricare le istanze direttamente online, accorciando sensibilmente i tempi. In poche settimane l'amministrazione è così in grado di produrre la determina dirigenziale propedeutica al rogito tra proprietari degli immobili e Comune. Tempistiche che sono passate da oltre 12 mesi a circa 20 giorni. Da giugno anche i cittadini possono accedervi.

In 9 mesi lavorate quasi 2mila pratiche semplificate

In base ai numeri forniti a RomaToday dall'assessorato all'urbanistica, nel periodo da gennaio a settembre 2023, il sistema ha lavorato 1.904 pratiche di affrancazione semplificata, 206 in forma ordinaria (queste sono lavorabili dal SIAT dal 1° giugno 2023), 105 trasformazioni semplificate e 31 ordinarie (anche queste lavorabili online dai cittadini da giugno). Quindi in media il SIAT porta a termine 7 pratiche di affrancazione semplificata al giorno, mentre per quanto riguarda le domande di affrancazione in forma ordinaria siamo poco più di una e mezza al giorno negli ultimi quattro mesi.

L'assemblea a Malafede per saperne di più

Mercoledì 25 ottobre si è svolta un'assemblea pubblica in zona Malafede, nel X municipio. Alla presenza dell'assessore Veloccia, sono state spiegate e illustrate le ultime decisioni del Campidoglio in materia di affrancazione, trasformazione e valori venali. A organizzare l'incontro l'associazione Riqualificazione Verde Malafede-Axa, un gruppo di 380 famiglie che si occupano di mantenere le aree verdi del quartiere, ma sono anche interessate a trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà dei loro immobili, liberandoli così dal vincolo del prezzo massimo di cessione: "Quando sono state approvate le nuove delibere sui valori venali - spiega Maurizio Cursi, 57 anni, nel consiglio direttivo dell'associazione presieduta da Nicolò Sardo - abbiamo percepito che ci sarebbe stato un impatto positivo per noi. Il nostro è il piano di zona C10, abbiamo controllato la convenzione e verificato i calcoli ed è venuto fuori che il valore del terreno sarebbe stato zero. Quindi adesso abbiamo scelto un tecnico e un notaio per portare avanti le pratiche di ognuno, con spese ridotte grazie al grande numero di famiglie coinvolte". All'assemblea c'erano anche abitanti del piano di zona B22 (Madonnetta 2), B53 (Casal Palocco) e B10 (Acilia).

"Il nuovo portale è una meraviglia"

Per Cursi, che vive a Malafede dal 1997 e ha partecipato alle lotte per la realizzazione delle opere urbanistiche, l'arrivo del SIAT è stata una benedizione: "Io faccio l'informatico nella vita - commenta - e ho analizzato il portale, è una meraviglia. Bisogna dare atto che è stata data una svolta al sistema, consentendo ad un tecnico di asseverare e caricare la pratica in meno di mezz'ora, avendo poi la pratica generata digitalmente e far partire la determina".

Veloccia: "Roma ha bisogno di normalità"

"Roma ha maledettamente bisogno di normalità - ha detto Veloccia - . Oltre alle grandi sfide, i grandi progetti di cambiamento, ha bisogno di tanta attenzione alle piccole cose che se non funzionano portano grandi guai. Questo è un piccolo grande esempio per dimostrare che si può voltare pagina e si può fare bene. Anche a Roma".