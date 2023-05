Il Comune ricalcola i valori dei terreni nei piani di zona. Diventare proprietari costerà fino al 50% in meno

Il Comune ha rivisto le sue mosse e adesso acquisire il diritto di proprietà dell'immobile in cui si vive - tramite trasformazione e successiva affrancazione - costerà molto meno. Il 18 maggio, infatti, la giunta Gualtieri su proposta dell'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, ha approvato una delibera che riduce di un terzo e più i valori venali degli immobili costruiti nei piani di zona e sui quali pesa il vincolo del prezzo massimo di cessione.

La nuova delibera che stabilisce i valori venali nei piani di zona

La precedente delibera era stata licenziata a dicembre 2022, ma nel frattempo i valori OMI (quelli che definiscono i prezzi al mq delle case nei vari quadranti di Roma) sono stati aggiornati nel secondo semestre dello scorso anno e resi pubblici a marzo 2023. Il gruppo di lavoro per l'individuazione dei nuovi criteri di calcolo, istituito il 19 aprile 2022, ha così messo mano alle tabelle di calcolo tenendo successivamente conto anche della modifica sopraggiunta nel mese di maggio 2022 della legge n.448 del 23 dicembre 1998, comma 48 articolo 31.

La modifica fa risparmiare i proprietari fino al 50% sulle trasformazioni

"Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune - recita il testo della legge - in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree". In ogni caso, a calcoli fatti, la modifica della legge stabilisce che "il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune, per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione". I nuovi valori permettono un abbattimento del costo in media del 35% con punte del 50%.

Veloccia: "Lavoro importante che velocizza e semplifica le procedure"

“Con la delibera di oggi (giovedì 18 maggio, ndr) ridefiniamo questi valori, fondamentali per i proprietari degli immobili ricadenti nei Piani di Zona - dichiara Maurizio Veloccia - . Fermi restando i criteri e gli algoritmi adottati, visto il tempo trascorso dalla precedente delibera abbiamo provveduto al loro ricalcolo tenendo conto dell’aggiornamento dei valori OMI e degli altri parametri e coefficienti. Un lavoro importante, che ci consente di ridurre di molto i valori venali rispetto alla delibera 40 del 2016 e incentivare, di conseguenza, le istanze di trasformazione e affrancazione”.

"Aumenteremo i pdz trasformabili e abbiamo digitalizzato tutto"

Gradualmente l'obiettivo di Roma Capitale è quello di "favorire la possibilità di diventare proprietari effettivi di casa - continua Veloccia - facilitando i procedimenti di trasformazione e affrancazione. In questa direzione vanno, infatti, altri due importanti azioni: l’introduzione di 17 nuovi Piani di zona tra quelli trasformabili, a cui se ne aggiungeranno presto altri, e la totale digitalizzazione delle pratiche di affrancazione e trasformazione migrate, sia nella modalità in auto asseverazione e sia nella modalità ordinaria, totalmente sul nuovo sistema SIAT".