Affrancazioni, la luce in fondo al tunnel: tempi di lavorazione ridotti a 30 giorni

Nel caos delle affrancazioni, forse si intravede una luce in fondo al tunnel. Di sicuro, stando ai dati forniti dall'assessorato all'urbanistica di Roma Capitale, i tempi di attesa per chi ha fatto una domanda in forma semplificata si sono ridotti. Sono crollati, a dire il vero: da 14 mesi a 30 giorni. Il motivo non è da cercare in una esorbitante iniezione di risorse umane negli uffici dell'Eur, ma nell'esordio a gennaio 2023 di SIAT, il nuovo sistema informatico di Roma Capitale.

Il nuovo sistema informatico che velocizza le affrancazioni semplificate

Grazie a questo portale, accessibile solo da professionisti che devono prima autenticarsi con un modulo apposito, chi deve presentare una domanda di affrancazione non è più costretto a inviare Pec e perdersi tra i vari passaggi che intercorrono tra ufficio del protocollo e uffici del dipartimento, aspettando mesi anche solo per vedere accettata la pratica. "Il nuovo sistema informativo in funzione dallo scorso gennaio - commenta l'assessore Veloccia - e adesso entrato a pieno regime permette, infatti, una lavorazione totalmente digitale della pratica, attraverso l'asseverazione elaborata e presentata direttamente dal tecnico di parte e lavorata in back office dagli operatori di Roma Capitale".

Veloccia: "Una piccola grande rivoluzione"

Ovviamente, come viene specificato anche dall'assessorato, l'utilizzo è riservato ai tecnici che, per conto dei proprietari di immobili sottoposti al vincolo del prezzo massimo di cessione, effettuano l'asseverazione. Un procedimento che era già istituito durante la giunta Raggi, per provare a velocizzare le pratiche sollevando i dipendenti comunali dal dover anche effettuare i calcoli, ma senza risultati concreti in termini di riduzione delle tempistiche. “Questa è una piccola grande rivoluzione - continua Veloccia -. Quando siamo arrivati nessuno credeva che saremmo riusciti a mettere a posto una situazione fuori controllo da anni. Oggi stiamo recuperando il pregresso e, allo stesso tempo, abbiamo rivoluzionato le modalità di lavoro attraverso la revisione dei processi e la loro informatizzazione. Ringrazio gli uffici del dipartimento per il lavoro fatto e anche gli ordini professionali di Architetti, Ingegneri e Geometri che ci hanno aiutato ad affinare il sistema e che collaborano costantemente con l'amministrazione al fine di migliorare i servizi resi ai cittadini” conclude Veloccia.

L'architetto: Grande soddisfazione, ora pratiche in 15 giorni"

E a quanto pare la soddisfazione, da parte degli utenti professionisti, c'è. Cristina Pizzi è un architetto, prima dell'arrivo del SIAT era già abituata a lavorare le domande di affrancazione: "Ho fatto parte del gruppo che ha sperimentato il nuovo sistema - racconta a RomaToday - e devo dire che si è velocizzato moltissimo l'iter. Al momento la pratica più lenta è stata evasa in 15 giorni, la più veloce in 10. Se ci si stabilizzasse anche su 30-45 giorni, ci metterei la firma. Prima, nella più rosea delle ipotesi, si stava sui 7-8 mesi e ne so qualcosa perché ho lavorato oltre 150 domande di affrancazione in due anni. Chi ha fatto domanda in forma ordinaria, per esempio nel 2017, potrebbe trasformare la sua pratica in semplificata e passare tramite il SIAT, perché in tal modo ridurrebbe sensibilmente i tempi d'attesa". Certo, dovrebbe pagare un professionista, ma ne guadagnarebbe - stando ai report comunali - in tempo e bile.