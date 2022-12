Affrancazioni e trasformazioni, entro marzo 2023 un nuovo sistema online a pieno regime

E alla fine arriva SIAT. Il sistema informativo affrancazioni e trasformazioni. In lavorazione dalla primavera, testato tra novembre e dicembre, è il nuovo portale che l'utenza romana potrà sfruttare per caricare direttamente, tutto digitalmente, la richiesta di affrancazione o trasformazione. Era stato annunciato nei mesi scorsi durante due differenti commissioni urbanistiche capitoline, adesso è realtà e dal 1° gennaio 2023 sarà attivo.

Un anno di lavoro e una task force esterna per affrancazioni e trasformazioni

Il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia lo hanno presentato in conferenza stampa il 22 dicembre, occasione nella quale l'amministrazione ha fornito dati più precisi e dettagliati sul lavoro svolto da un anno a questa parte in tema di affrancazioni e trasformazioni. Un lavoro che ha necessitato l'impiego di risorse umane extra-comunali, quindi Risorse per Roma, Aequa Roma e in ultima sitanza Almaviva.

Il Comune introduce la domanda semplificata anche per le trasformazioni

Tra le delibere firmate da Veloccia e pronte per arrivare in consiglio, presumibilmente con il nuovo anno, ci sono anche quelle che introducono la semplificazione - quindi l'asseverazione da parte di un professionista pagato dal cittadino - anche per la richiesta di trasformazione (e non più solo per l'affrancazione), cioè il passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà all'interno dei piani di zona, necessaria per procedere all'affrancazione dell'immobile. Affrancazione che, ricordiamo, serve per poter svincolare casa dal prezzo massimo di cessione, mettendola quindi sul mercato ad un valore libero, determinato appunto dal mercato e non da un tetto stabilito per legge.

Entro marzo 2023 il nuovo sistema informativo sarà l'unico accesso per inoltrare le domande

Per quanto riguarda le tempistiche, il sistema sarà attivo dai primi giorni del 2023 e fino a febbraio il SIAT coesisterà con il vecchio sistema - quello dell'invio tramite Pec - con progressiva apertura del nuovo portale a tutti i tecnici per l'asseverazione. A febbraio ci sarà il definitivo passaggio al SIAT, che entro marzo 2023 diventerà l'unico punto di accesso per trasformazioni e affrancazioni ordinarie e semplificate.

Veloccia: "Abbiamo raddoppiato il lavoro e ridotto i tempi d'attesa"

"Abbiamo favorito l'asseverazione anche sulle trasformazioni - commenta a RomaToday Maurizio Veloccia a margine della conferenza stampa nella sala Laudato Sì - e consideriamo l'informatizzazione delle pratiche fondamentale. Ad oggi il 50% delle domande che ci arrivano presentano problemi, perché la presentazione è via Pec e il lavoro che viene fatto è manuale, comportando ritardi. Noi ora controlleremo tutto in maniera digitale. Abbiamo abbattuto una coda d'attesa in crescita. E' evidente che ci sono tante persone che stanno ancora aspettando una risposta, ma voglio assicurarli che progressivamente lo faremo con tutti. Sulle affrancazioni ordinarie (cioè quelle senza asseverazione, per le quali è il Comune a dover comunicare i calcoli all'utente, ndr) siamo fermi al 2016. Sulle semplificate abbiamo trovato 14 mesi di attesa media per arrivare a determina e un trend per cui il numero di richieste era superiore a quello delle pratiche lavorate, lo abbiamo invertito e raddoppiato le lavorazioni. Oggi stiamo lavorando pratiche di ottobre 2022 e recuperando quelle bloccate del 2021. Oggi chi presenta una pratica ha la ragionevole speranza di vedersela lavorare nei tempi canonici di 90 giorni".

I numeri della task force comunale: +99% di determinazioni, +50% di pratiche lavorate al mese

Andando nello specifico, secondo i dati forniti dall'assessorato capitolino le domande di affrancazione semplificata lavorate e semilavorate da novembre 2021 ad agosto 2022 sono state 1.557, un incremento di 950 rispetto al periodo gennaio/ottobre 2021. Le richieste inoltrate via Pec dai romani sono state 1.404 nei primi 8 mesi dell'amministrazione Gualtieri, 222 in meno rispetto all'ultimo anno solare dell'amministrazione Raggi. Le determinazioni dirigenziali, quindi in sostanza il "via libera" alla stipula notarile per i proprietari degli immobili vincolati al prezzo massimo di cessione, sono state 1.083, con un +99% rispetto alle 555 firmate da gennaio a ottobre 2021. Meno spedito - perché non ci sono i calcoli già fatti dai professionisti - il ritmo sulle affrancazioni ordinarie. Anche se la riduzione della coda è stata, in un anno, di 948 unità, passando dalle 2.982 in coda a novembre 2021 a 2.034 di questo dicembre, con circa 100 pratiche lavorate al mese, il 50% in più di un anno fa. Per riuscirci, il dipartimento Pau ha dovuto chiamare aiuto a risorse esterne: 29 dipendenti di Risorse per Roma a novembre 2021 sono diventati 34 dopo un anno, mentre 7 risorse sono arrivate da Aequa Roma (prima non c'erano) come anche altre 4 da "terze parti", in particolare Almaviva. Sedici persone tra responsabili ed amministrativi messi a lavorare solo su affrancazioni (soprattutto) e trasformazioni. Tutto ciò ha portato, secondo il Campidoglio, a un +100% di stipule notarili in seguito ad affrancazioni semplificate e ordinarie: dalle 730 siglate al dicembre 2021 alle 1.450 di dicembre 2022.