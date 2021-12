Affrancazioni, dal Campidoglio arriva la svolta: "Via il vincolo sul prezzo se si è proprietari da 20 anni"

Affrancazione dal prezzo massimo di vendita degli immobili realizzati nei piani di zona, svolta da parte del Campidoglio: la giunta, con una delibera approvata martedì 21 dicembre, determina lo scioglimento di ogni vincolo dopo 20 anni in diritto di proprietà. Quindi i proprietari di appartamenti inseriti all'interno dei quartieri nati con la legge 167/62 e convenzionati ex articolo 35 della legge 865/71, qualora fossero intenzionati a vendere o affittare, non dovranno più presentare istanza di affrancazione se proprietari da almeno 20 anni.

Affrancazione, ovvero la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione (o locazione) tramite il pagamento di un corrispettivo al comune

In migliaia coinvolti

L'atto arriva a tre mesi esatti dalla promessa del sindaco Roberto Gualtieri, fatta in campagna elettorale, riguardo all'intenzione della sua amministrazione di agevolare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dando ristoro a potenziali 180.000 cittadini romani. Adesso i consiglieri approveranno la delibera in aula Giulio Cesare, permettendo la fine del vincolo del prezzo massimo di cessazione e del canone di locazione riguardo beni già convenzionalmente in diritto di piena proprietà, oppure oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie allo scadere della durata della convenzione. La misura riguarderà chi è proprietario da 20 anni, ovvero chi non ha venduto casa da piano di zona. Una piccola fetta di interessati alle affrancazioni, di una torta enorme - quella dei coinvolti nel caos affrancazioni dei piani di zona - che andrà a snellire in parte le pratiche dei dipartimenti capitolini.



Quindi l'amministrazione capitolina dovrà adeguare e integrare gli schemi convenzionali in uso, inserendo specifici contenuti a sostituzione e integrazione di quelli già esistenti.

La sentenza del 2015 che sconvolse il mercato

A settembre del 2015 irrompeva nel mercato immobiliare dei piani di zona la sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione, la 18135 di cui abbiamo parlato già in precedenza. Il vincolo di prezzo, che si considera decaduto dopo 5 anni (e in molti atti di compravendita stipulati secondo questo principio ci mise spesso "lo zampino" anche il comune, firmando i nulla osta) è un'interpretazione errata: il prezzo di migliaia di immobili venne dunque automaticamente sostituito in tutti i contratti stipulati. Un caos che ha fagocitato altrettante famiglie romane, che si sono trovate ad aver a che fare con una burocrazia capitolina che in moltissimi casi ha impiegato anni per dare una risposta a chi ha avanzato istanza di affrancazione, ovvero la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione (o locazione) tramite il pagamento di un corrispettivo al comune. Con questa delibera gli uffici del Dipartimento Urbanistica che, faticosamente poiché sotto organico, stanno sbrigando le circa 8.000 pratiche in sospeso, vedranno ridursi la mole di lavoro.

Veloccia: "Diamo attenzione a migliaia di cittadini"

Sempre tre mesi fa la Corte Costituzionale si era espressa, con una sentenza di settembre, dichiarando temporaneo il vincolo di cessione o locazione, riducendolo automaticamente alla durata della convenzione. “La delibera approvata oggi è molto importante - commenta l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia - perché risponde alle richieste di tantissime persone interessate da questa annosa questione. Quello delle affrancazioni è un tema complesso e critico. Per questo è fondamentale dare risposte certe, snellire e semplificare le procedure. Questa delibera va proprio in questa direzione: è un gesto di dovuta attenzione e chiarezza nei confronti di migliaia di cittadini”.