Affrancazioni, approvata la delibera sul vincolo di prezzo: per molti romani è la fine di un incubo

A meno di un mese e mezzo di distanza, la delibera di giunta sulle affrancazioni approvata il 21 dicembre ha visto l'ok anche dell'assemblea capitolina, con 39 voti favorevoli e un solo astenuto (Di Stefano, Fi-Udc). Una svolta illustrata in aula dall'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia che riconosce la cessazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione dopo 20 anni in diritto di proprietà e alla scadenza della convenzione che regola ogni piano di zona.

Affrancazione, ovvero la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione (o locazione) tramite il pagamento di un corrispettivo al comune

L'assessore Maurizio Veloccia

Un cambio di rotta che il sindaco Roberto Gualtieri aveva annunciato in campagna elettorale lo scorso 22 settembre, sul quale gli uffici hanno iniziato a lavorare fin da subito con il voto in Campidoglio che arriva più o meno a 100 giorni dall'inizio del mandato. "Con questa delibera - ha spiegato Veloccia - facciamo chiarezza e adottiamo l'interpretazione confermata dalla Corte con la sentenza 210 del 23 settembre 2021, per cui riteniamo che laddove la convenzione sia estinta non si debba più corrispondere alcuna integrazione finalizzata all'affrancazione". "Da oggi nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarile o negoziale in qualunque forma sono più necessario - chiarisce ulteriormente l'assessore -, tutti i vincoli si intendono già cessati e quindi gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli derivanti dalle convenzioni".

Roberto Gualtieri

“Un passo in avanti importante su un tema che riguarda tante persone e famiglie a Roma (circa 8.000 le pratiche ancora in evase, ndr) - commenta Gualtieri - . In questo modo diamo maggiori certezze su una questione complessa sulla quale nel 2020, da ministro dell’economia, ero intervenuto con un decreto per semplificare le procedure. Abbiamo voluto agire subito con un provvedimento che contribuisce a fare chiarezza”.

IL REPORTAGE - Il prezzo è ingiusto

Cosa dice la delibera

Il passaggio decisivo della delibera approvata prima di Natale, che in migliaia di romani stavano aspettando, è quello relativo ai criteri stabiliti per individuare la durata di ciascuna convenzione: "Riguardo le convenzioni già all'origine sottoscritte in diritto di piena proprietà, si farà riferimento alla durata stabilita nella convenzione medesima; nei casi di convenzione in diritto di proprietà trasformata poiché originariamente stipulata in diritto di superficie, la durata della convenzione trasformata è stabilita in anni venti". Quindi, come effetto di questi nuovi criteri "nessun procedimento di affrancazione - recita l'atto approvato dal consiglio capitolino - e nessun relativo atto notarile negoziale in qualunque forma sono necessari ove sia già trascorsa la scadenza specificata nella convenzione. In tali casi tutti i vincoli si intendono già cessati per effetto del decorso del tempo e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli".

La sentenza del 2015 che sconvolse il mercato

A settembre del 2015 irrompeva nel mercato immobiliare dei piani di zona la sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione, la 18135 di cui abbiamo parlato già in precedenza. Il vincolo di prezzo, che si considera decaduto dopo 5 anni (e in molti atti di compravendita stipulati secondo questo principio ci mise spesso "lo zampino" anche il comune, firmando i nulla osta) è un'interpretazione errata: il prezzo di migliaia di immobili venne dunque automaticamente sostituito in tutti i contratti stipulati. Un caos che ha fagocitato altrettante famiglie romane, che si sono trovate ad aver a che fare con una burocrazia capitolina che in moltissimi casi ha impiegato anni per dare una risposta a chi ha avanzato istanza di affrancazione, ovvero la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione (o locazione) tramite il pagamento di un corrispettivo al comune. Con l'approvazione della delibera, gli uffici del Dipartimento Urbanistica che, faticosamente poiché sotto organico, stanno sbrigando le circa 8.000 pratiche in sospeso, vedranno ridursi la mole di lavoro.