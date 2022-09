Elezioni, affluenza Roma: il dato definitivo

A Roma ha votato il 65,33% degli aventi diritto. L'affluenza definitiva mostra un dato superiore alla media nazionale, ferma al 63,91%, e a quella regionale, al 64,34. In calo i votanti che nel 2018, quando si votò in contemporanea anche per le regionali, raggiunse il 71,87%.

Analizzando i territori, il municipio che ha votato di più è stato il II, unico a sfondare la soglia del 70%. Bene anche l'VIII e il I, a confermare il blocco dei territori rossi della Capitale. Male le periferie, con il VI, il X e l'XI a raccogliere i numeri peggiori.