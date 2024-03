Luna park centro storico, municipio in pressing su Gualtieri: "Su affitti brevi si segua l’esempio di Firenze e Parigi"

Mettere un argine agli affitti brevi per evitare il definitivo spopolamento del centro storico. Si può fare? Secondo la maggior parte dei consiglieri del municipio I la risposta è affermativa. Ci sono esempi da seguire ed il sindaco Gualtieri, attraverso un provvedimento appena approvato dal parlamentino locale, è tenuto a seguirli.

L'origine e la rapida ascesa degli affitti brevi

La proposta, portata in discussione in due commissioni prima di arrivare in aula consiliare, è stata presentata dal capogruppo municipale di Roma Futura Lorenzo Minio Paluello. “La nostra città a partire dal 2010 ha visto nascere e radicarsi il fenomeno degli affitti brevi. Nato come una necessità condivisibile, per chi aveva una stanza libera o un appartamento vuoto, è diventato un vero e proprio business che arriva ad interessare interi palazzi e che sottrae alloggi al mercato degli affitti classici” ha premesso il consigliere. Il trend è documentato dai numeri che hanno visto incrementare il numero di appartamenti disponibili per gli affitti brevi da 12 a 15mila in soli due anni (dal 2017 al 2019 secondo i dati riportati nel provvedimento municipale).

L'esempio di Firenze per gli affitti brevi

Il fenomeno è conosciuto e sta contribuendo a trasformare il centro storico, patrimonio dell’Unesco, in un grande “luna park” ad uso e consumo dei turisti. Ci sono però dei correttivi che il Consigliere Paluello ha indicato, nel provvedimento firmato anche da Renato Sartini e Nathalie Naim, consiglieri della civica Gualtieri. Sono in particolare due gli esempi che si chiede di seguire. A Firenze il sindaco Nardella ha vietato l’apertura di nuove residenze temporanee nell’area del centro quella cioè che si sviluppa all’interno delle vecchie mura ed ha azzerato per tre anni l’Imu sulla seconda casa se, i proprietari, riportano l’alloggio dal mercato degli affitti brevi a quello dell’affitto tradizionale.

“Sono due misure che potremmo intraprendere anche noi, vietando l’apertura di nuove residenze temporanee nel municipio I, inserendo questo divieto nelle norme tecniche del piano regolatore”. L’altra mossa, quella di azzerare l’Imu, potrebbe contribuire i proprietari a ripensare l’utilizzo dell’alloggio sfitto.

L'esempio di Parigi rivisto per Roma

C’è anche dell’altro. Per effetto del provvedimento approvato in consiglio municipale, nonostante il voto contrario del centrodestra, il Sindaco dovrà chiedere al Governo ed all’associazione dei comuni italiani, di seguire l’esempio di Parigi. Cosa succede nella capitale francese? A Parigi si può affittare l’abitazione principale fino a 120 giorni all’anno, senza dover compiere particolari procedure. “Se però trasgrediscono”, si legge nell’atto approvato in municipio, incorrono in multe salate, pari “a 50mila euro per alloggio”. A Roma si propone una versione più leggera: il limite di 120 giorni scatta “dal secondo appartamento in su”. Però si chiede anche “una regolamentazione più stringente in materia di trasformazione di un esercizio commerciale sito al piano terra di un immobile in appartamento dedicato agli affitti brevi”.

Il centro storico che si svuota e la paura dei ricorsi

“Dobbiamo intervenire perché il centro si sta realmente svuotando e ci sono interi quartieri dove ormai mancano i servizi, dove non si trova neppure un grande supermercato aperto. Ci sono studi, nella risoluzione ne citiamo uno condotto dall’Università della California, che dimostrano come laddove l’offerta di affitti brevi aumenta del 30%, il prezzo medio del canone di locazione raddoppia. E nel centro – ha sottolineato il consigliere di Roma Futura – l’aumento è stato ben al di sopra del 30%. Ed infatti il costo degli affitti tradizionali si è impennato” con buona pace per le famiglie e gli studenti in cerca di un alloggio. Alla presidente Bonaccorsi l’onere di portare al Sindaco le richieste appena approvate in municipio. “Anche a Parigi sono stati fatti dei ricorsi. Ma se è questo che spaventa – ha sottolineato il primo firmatario del provvedimento – si sappia che la corte di giustizia europea ha affermato che la normativa parigina era lecita”.