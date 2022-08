Aeroporto Fiumicino, steward anti truffa al terminal degli arrivi: “Mai più la casba”

Da martedì 2 agosto, al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, sono presenti hostess e steward con una pettorina gialla. Sono quelle che il comune di Roma, in collaborazione con AdR, fa indossare al nuovo personale incaricato di accogliere nel migliore dei modi l'arrivo dei turisti.

Il nuovo servizio agli arrivi

“Finalmente il benvenuto sarà dato, in lingua, da personale qualificato” ha spiegato l’assessore capitolino al turismo Alessandro Onorato. Il servizio viene garantito tutta la settimana, dalle ore 7.30 fino alle 22, da personale appositamente selezionato e formato da Zètema progetto cultura e da Aeroporti di Roma. Cosa faranno? Forniranno “un livello adeguato agli standard turistici, spiegando quali sono i taxi regolari da prendere, quali sono le tariffe fisse” ha chiarito l'assessore.

I controlli sulle corse irregolari

La stretta sui controlli su procacciatori di corse, taxi abusivi, ed Ncc irregolari, era già partita lo scorso inverno. Da febbraio, ha fatto sapere l’assessorato al turismo, l’amministrazione aveva preso parte ad una serie di incontri con il prefetto Matteo Piantedosi. Il lavoro degli agenti in borghese della polizia locale (del gruppo di intervento del traffico) insieme a quello delle altre forze dell’ordine presenti in aeroporto, in questi mesi ha già dato i propri frutti.

Le operazioni di controllo

Dal primo febbraio al primo agosto, in sei mesi quindi, soltanto i carabinieri all'aeroporto di Fiumicino hanno sanzionato 69 autisti abusivi per un totale di 125.802 euro. La polizia locale, in due maxi operazioni di verifiche a tappeto, tra febbraio e marzo, ne ha bloccati 200 e ha elevato multe per un totale di 40 mila euro: cinque di questi sono anche stati sottoposti a fermo. Negli ultimi tre mesi i controlli interforze all'aeroporto di Fiumicino hanno permesso al Campidoglio di registrare il 58 per cento di corse regolari in più rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante il flusso di arrivi di quell'anno sia stato superiore. Per rafforzare il contrasto alle truffe oggi, all'aeroporto di Fiumicino, vicino all'area arrivi del Terminal 3, è stato anche inaugurato il nuovo servizio di informazione ai turisti dedicato al contrasto del fenomeno di taxi e Ncc abusivi.

Addio alla casba

“I risultati sono stati incoraggianti, con il 58% di corse regolari in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma non è ancora abbastanza” ha ribadito Onorato, che punta ad aumentare i controlli “anche sui taxi regolari che commettono illeciti”. Perchè, “non tolleriamo alcun taxi che ritenga un optional far pagare con il bancomat. Se un cliente vuole pagare con carta di credito o bancomat, ha il diritto di farlo. Chi la pensa diversamente ha sbagliato epoca – ha sottolineato Onorato – Questo è un aeroporto, premiato per la quinta volta come il migliore in Europa, non è possibile che si arriva sul marciapiede e c’è una casba”.

La presenza di hostess e steward, che si sommano al personale già presente al Punto d’informazione turistica, contribuirà a rendere più accogliente l’arrivo dei passeggeri a Fiumicino. E quindi a fornire, per dirla con le parole dell’assessore, “un servizio adeguato agli standard turistici” dell’aeroporto, un “asset strategico” per la Capitale. E non solo.