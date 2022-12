Aeroporto di Ciampino, braccio di ferro sullo stop ai voli dopo le 22

Lo stop ai voli dopo le ore 22 che è stato disposto dall’Enac a Ciampino non ha raccolto il favore delle compagnie low coste che operano nell’aeroporto B. Pastine.

La decisione, affermata attraverso un’ordinanza dell’ente nazionale di aviazione civile, doveva entrare in vigore a partire del 27 marzo 2023, ma è stata oggetto di un ricorso presentato al tribunale amministrativo del Lazio. Il fatto quindi che decolli ed atterraggi, non siano consentiti dopo le 22 neppure in caso di ritardi connessi all’attività à delle compagnie, è quindi oggetto di un contenzioso. Da una parte un colosso del voli low cost. Dall’altra l’Enac che, sul proprio cammino, ha appena incassato il supporto del comune aeroportuale.

“Ryanair non si rassegna al rispetto delle leggi italiane e, anziché concentrarsi sull'adempimento alle prescrizioni del decreto ministeriale 345/2018, continua in un muro contro muro che impedisce di arrivare alla convivenza a norma di legge tra Città e Aeroporto – ha sottolineato l’assessora Federica Giglio – Nello specifico, questo ricorso contro l'ordinanza di Enac vede citata in giudizio anche la società Adr. Parliamo di due soggetti - Enac e Adr - che, nella lunga storia che riguarda i rapporti tra la città e i problemi del G.B Pastine Ciampino abbiamo visto spesso come controparte insieme alle compagnie low cost”.

A fronte di questa condizione, “La città di Ciampino ha deciso di costituirsi in adiuvandum ad Enac in questo ricorso al Tar – ha aggiunto la sindaca Emanuela Colella – perché è fondamentale che venga ristabilito il principio che gli interessi delle compagnie private devono fermarsi davanti a norme di legge a tutela della salute dei cittadini”.