Aeroporto di Ciampino, ancora tanti voli anche di notte. I cittadini non ci stanno

Aerei che arrivano anche in piena notte ed ancora tanti voli di giorno, nonostante il limite che era stato fissato per decreto. I cittadini che abitano vicino all’aeroporto di Ciampino continuano a pagare i costi di una convivenza che, nel tempo, è divenuta complicata.

Una difficile convivenza

“Quello dell’aeroporto di Ciampino è un caso particolarmente importante in quanto, fino al momento del vigoroso sviluppo dei voli low cost a partire gli anni 90, con una crescita esponenziale dei voli, il rapporto tra aeroporto e popolazione si era mantenuto pacifico” ha ricordato il Criaac, il comitato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Ciampino.

L’occasione per tornare a parlare dell’aeroporto B. Pastine e delle conseguenze della sua presenza sui residenti di Ciampino, Roma e Marino, è stata offerta da un’interrogazione parlamentare presentata dall’ex ministro Sergio Costa (M5s) ed esposta in aula dal deputato pentastellato Alfonso Colucci. Nell’esposizione e nella successiva replica al governo, è stata ribadita l’urgenza di garantire azioni di risanamento dell’inquinimanto acustico. Azioni che dovrebbero essere conseguenza del decreto firmato proprio dal ministro Costa,nel 2018: un atto che ha avviato una lunga contrapposizione legale con le compagnie low cost operanti a Ciampino. Contenzioso concluso davanti ai giudici di Palazzo Spada.

Il contenzioso legale

Nell’ottobre del 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che era stato presentato da uno dei giganti del mercato low cost e di conseguenza “la sentenza finale – ha commentato il Criaac - rende il Decreto totalmente applicabile”. Per adeguarsi al cosiddetto “Piano antirumore” le compagnie operanti sul B. Pastine, dal 21 ottobre 2021, hanno dovuto limitare il numero di voli a soli 65 al giorno. Un aspetto controverso perché, ad esempio, i cittadini chiedono se in quel numero rientrino “anche i voli business operati da compagnie aree specializzate i cui voti schedulati – ha spiegato il Criaac – possono essere da 4 fino a dieci” e quelli dei voli cargo “che sono tra i 4 ai 6 a giorno”.

I voli notturni ed il nuovo ricorso

Gli aspetti salienti del decreto Costa, oltre a limitare i voli portandoli ad un massimo di 65 al giorno, riguardano anche l’introduzione di boeing a minore impatto acustico ed il cosiddetto “blocco” del volo notturno. Ed è questo un altro aspetto controverso su cui, la RyanAir ha presentato nel 2022 un ricorso al TAR contro Enac e AdR che avrebbero voluto far rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale. Su questo specifico contenzioso, “ad adiuvandum”, si è costituito anche il comune di Ciampino.

Qual è oggi la situazione? Al divieto di volo, tra le 23 e le 6, si può andare in deroga in “casi eccezionali e di forza maggiore”. E quindi, numeri alla mano, “nel solo 2022, con dati provenienti dal sito di AdR – hanno segnalato i cittadini che fanno parte del Criaac - abbiamo registrato 653 arrivi dopo le 23.00, di cui 255 arrivati dopo le 23.30”. Casi eccezionali e di forza maggiore che, quindi, non sono pochi e finiscono per alimentare le difficoltà di chi abita nel cono di volo dell’aeroporto di Ciampino.