Il cielo sopra Ciampino è ancora troppo affollato. I comitati bocciano la bozza Enac sul contenimento dei rumori aerei

Enac deve ritirare la sua bozza di regolamento in tema di rumori aeroportuali. Lo chiede il Comitato per la riduzione dell’impiatto ambientale dell’aeroporto di Ciampino, dopo la pubblicazione, ad aprile, del documento realizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.

La bozza

Il nuovo regolamento serve a “adeguare la normativa ENAC al nuovo quadro regolatorio delineato dal Regolamento (UE) n. 598/2014” e riguarda, in particolare, gli aeroporti presenti sul territorio nazionale, “con un traffico superiore a 50.000 movimenti per anno di calendario”. La bozza stabilisce, in caso di superamento dei limiti acustici, la procedura da seguire per “contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti”.

Un regolamento che “non si applica al rumore prodotto dai velivoli utilizzati in attività militari, voli di Stato, doganali, di polizia e antincendio, in quelle di carattere eccezionale, quali voli utilizzati per ragioni ricerca, salvataggio in situazioni di emergenza, soccorso, protezione civile e assistenza medica”.

Il no del comitato

Secondo il Criaac, che ha già inviato le sue osservazioni agli enti competenti, Enac non avrebbe “titolo per l'emanazione di norme - per quanto di natura tecnica - che superino i poteri conferiti ad un Ente tecnico di secondo livello, come Enac, e che andrebbero in conflitto con l'autorità ed i diritti dei ministeri, come il ministero dell'Ambiente e quello della Salute, competenti in materia di ambiente e salute”. Secondo gli attivisti, che danni si battono per ridurre l’inquinamento acustico dovuto alla presenza dell’aeroporto Pastine, il regolamento presentato dall’Enac può, al massimo, “avere valore di semplice circolare interna all'ente” senza alcun valore all'esterno.

La riduzione di un terzo dei voli a Ciampino e altre misure di mitigazione ambientale, come la limitazione del volo notturno, “erano state disposte nel 2018 con un decreto dell'allora Ministro dell'ambiente Costa, perché il rumore superava i livelli di legge previsti. L'Enac fece, insieme alle compagnie aeree, una strenua resistenza ma dovette applicare il decreto” ricorda il Ciraac in un comunicato. Adesso Enac “prova con una sua bozza di regolamento a prendere in mano tutte le decisioni di mitigazione ambientale per gli aeroporti, scavalcando ogni legittima competenza di ministeri, Regioni e Comuni relativa all'ambiente e alla salute”.

Le restrizioni

Il comitato boccia soprattutto le restrizioni operative presenti nel regolamento, ovvero quelle contromisure da adottare qualora il rumore causato dagli aerei dovesse eccedere i limiti consentiti. Queste restrizioni sarebbero “sottoposte ad una nuova valutazione concernente la loro concreta idoneità a contenere il rumore aeroportuale. Tale verifica può condurre anche alla modifica o alla revoca del provvedimento adottato, periodicamente e ogni volta in cui si verifichi un evento tale da giustificare un nuovo apprezzamento. Quindi Enac pretenderebbe di poter cancellare, a suo piacimento e in qualsiasi momento, anche il decreto Costa. Contro questo colpo di mano – continua il comunicato - il Criaac ha presentato osservazioni e analoghe osservazioni sono state inviate da tutti i comitati italiani che si occupano di contenere l'inquinamento prodotto dagli aeroporti”. Anche l'Ancai (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani) e i Comuni di Ciampino e Marino hanno fatto la loro parte.

Il comitato confida “come sta avvenendo, nella netta reazione di tutte le Istituzioni nazionali, regionali e comunali alle quali compete l'onere della tutela delle tematiche legate ad ambiente e salute, per sventare questo ennesimo colpo di mano di Enac che vorrebbe stravolgere le norme e le competenze di chi è preposto alla gestione del rumore aeroportuale, al fine di annullare definitivamente questa procedura di Enac, a nostro avviso, azzardata e priva di basi. In modo particolare chiediamo al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di intervenire ancora una volta, come già avvenne nel 2006 e nel 2012, per ricondurre Enac al rispetto delle norme esistenti”.