Aequa Roma, lascia il dg Cammarata. Al suo posto Giovanna Marini

Mauro Cammarata ha lasciato l'incarico di direttore generale di Aequa Roma, società in house di Roma Capitale. Le dimissioni, come si legge sul sito della partecipata, sono state presentate a inizio novembre 2023.

Si è dimesso il direttore generale di Aequa Roma

Dopo nemmeno un anno di incarico, Mauro Cammarata si dimette dal ruolo di direttore generale di Aequa Roma, tornando da dove era venuto. Cioè Bologna. Ex dirigente dell'area risorse finanziarie del comune felsineo, Cammarata aveva accettato l'incarico nella Capitale il 29 dicembre 2022. Un incarico da 160mila euro lordi annui, suddivisi in 14 mensilità.

Mauro Cammarata torna a Bologna

Il richiamo di casa, però, è stato più forte. Secondo quanto si apprende, Cammarata ha ricevuto un'offerta lavorativa in un'azienda nei dintorni di Bologna e così ha deciso di lasciare l'incarico in Aequa Roma, comunicandolo a novembre scorso. Nelle settimane successive la società, che si occupa per conto del Campidoglio di questioni amministrative e contabili relative al patrimonio immobiliare (riscossione oneri soprattutto), si è riorganizzata velocemente.

Il Cda nomina Giovanna Marini

Al posto di Cammarata, il consiglio d'amministrazione ha scelto Giovanna Marini, già presente nel gruppo dirigente della società, come sua sostituta. E sembra che l'incarico non sarà "ad interim". Marini, 62 anni, ha un lunghissimo passato in Anci (associazione nazionale comuni italiani) ed è approdata in Aequa Roma il 20 maggio 2022.