Centrale del Latte di Roma, perché il “divorzio” frettoloso di Parmalat preoccupa il Comune

Aumentare la produzione quasi dimezzata dopo l’addio repentino di Parmalat investendo su nuove linee e prodotti - come lo yogurt, il latte microfiltrato e l’uht (ultrapastorizzazione) - per rispondere ad una domanda che non si nutre più di solo fresco. La vera punta di diamante della Centrale del Latte di Roma che il nuovo management vuole continuare a valorizzare esaltando la qualità del latte freschissimo della filiera corta: quello che arriva dagli allevatori del territorio, a chilometri “zero”. C'è poi l'obiettivo di conquistare nuove fette di mercato e rilanciare un marchio storico ed identitario che però negli ultimi anni è stato offuscato da quella che era la “casa madre” e che oggi è un temibile competitor in termini di prodotti e distribuzione. Il tutto, nei piani della governance che si è insediata nel settembre scorso, coinvolgendo in primis le attività di vicinato, bar e pasticcerie, per poi arrivare anche alle grandi catene di supermercati in un “patto di reciproca convenienza”. Puntando ad un’interlocuzione “privilegiata” pure con mense ospedaliere e scolastiche. Aprendo a condizioni di acquisto vantaggiose per i dipendenti comunali, facendo dei romani i primi ambasciatori del latte della centrale.

La Centrale del Latte di Roma tornata al Comune

Dopo il “divorzio” da Parmalat, con la società controllata dal gruppo francese Lactalis che ha riconsegnato il 75% delle quote rendendo Roma Capitale socio di maggioranza dell’azienda, la Centrale del Latte deve ricominciare a camminare sulle proprie gambe. La strada è in salita, il tempo stringe.

Nel contenzioso giudiziario durato trent’anni manca ancora l’ultima parola della Cassazione, ma il Comune spinge affinché la società di cui detiene l’81,73% torni in carreggiata quanto prima. “Centrale del Latte è un’azienda del Comune di Roma sana - ha sottolineato il presidente della commissione capitolina commercio, Andrea Alemanni - che deve fare l’interesse del Comune e dell’azienda stessa che però con l’uscita di Parmalat si è trovata sguarnita di figure professionali e senza più un’importante fetta di mercato. Di questo siamo ben consapevoli. Tuttavia c’è tutta l’intenzione di rilanciare e valorizzare il marchio, diversificare la produzione portando dentro lo stabilimento romano i derivati come lo yogurt che veniva prodotto fuori e tornare nella distribuzione di alcuni settori strategici che pure erano stati abbandonati. È un lavoro importante e che va fatto in fretta - ha esortato Alemanni - questo per dare una prospettiva all’azienda e ai produttori”. Anche ai 162 lavoratori che, in uno stabilimento sovradimensionato, temono esuberi.

Parla il presidente Pallottini

Ci sta provando il nuovo management guidato dal presidente Fabio Massimo Pallottini, già numero uno del Centro Agroalimentare Roma. È lui che Gualtieri ha scelto, con il plauso anche delle opposizioni, per guidare il nuovo corso della Centrale del Latte di Roma. “La nuova governance si è insediata appena 4 mesi fa ma sin da subito - sottolinea in commissione il presidente - abbiamo cercato di dare una risposta alle problematiche che abbiamo trovato sul tavolo attraverso la pianificazione e una prospettiva di risultati importanti per i mesi che verranno”. Il piano industriale ancora non c’è, arriverà probabilmente in primavera. Ma all’ombra dello stabilimento di via Fondi di Monastero si lavora.

In che condizioni è Centrale del Latte

“Abbiamo trovato un’azienda sana dal punto di vista finanziario, un po’ seduta perché non era abituata a camminare con le proprie gambe. È un’azienda che oggi è senza capacità di interloquire con il mercato in modo autonomo, questo perché per trent’anni - ha sottolineato Pallottini - è stata gestita solo come un importante stabilimento del centro Italia a servizio del mercato, indirizzata alla produzione di latte fresco e freschissimo. Questo è sicuramente il suo punto di forza ma il consumo diminuisce di anno in anno perché si va verso latte microfiltrato, l’uht. Prodotti su cui la centrale di Roma è solo in parte posizionata. Ecco perché bisogna reinventarsi. Abbiamo ottenuto anche un finanziamento dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza ndr.) per introdurre elementi produttivi che possano garantire una nuova autonomia da Parmalat, porteremo yogurt e uht nello stabilimento”.

Con l’addio di Parmalat il sito capitolino si è ritrovato con la prospettiva di lavorare 30 milioni di litri di latte in meno l’anno, non più 80 ma 50 massimo 55, “Ma almeno dieci - rassicura il presidente - prevediamo di recuperarli. Stiamo sviluppando un piano a medio termine per indirizzare nella forma più giusta l’attività industriale rispetto al consumo di latte e derivati. Bisognerà attendere anche quello che dirà la Cassazione”, sottolinea Pallottini. “Fino a quel tempo la condizione dell’azienda sarà di traghettamento verso una successiva stabilità”.

Manca ancora il piano industriale

È quello che chiedono i produttori. Chi conferiva il proprio latte in centrale è stato costretto a trovare nuovi sbocchi, puntando sul mercato della Campania e del sud Italia. “Servono investimenti per far tornare centrale del latte un marchio apprezzato dai romani, il km0 che rappresenta qualità e storia. Chiediamo di tenere un faro acceso. Questa - ha sottolineato Marco Olivieri, presidente dell’AGCI Lazio – Associazione Generale delle Cooperative Italiane - è una risorsa per la città, economica e valoriale”.

“L’idea - è l’ipotesi che fa il consigliere Rocco Ferraro (lista civica Gualtieri sindaco) - potrebbe essere quella di essere affiancati da un privato che con trasparenza investa nello stabilimento, sul marchio e sul territorio. La sfida è enorme”.

“Centrale del Latte è una realtà a cui tiene tutta la città. Crediamo nella possibilità di rilanciare l’azienda e riportarla agli antichi fasti. Tuttavia bisogna sottolineare - ha fatto notare la consigliera Francesca Barbato di FdI - che manca ancora la figura di un amministratore delegato e a fine febbraio scadrà anche il contratto del direttore delle vendite, non sappiamo a che punto sono le procedure di selezione. È importante quanto prima che il piano industriale sia messo nero su bianco affinchè queste linee strategiche non restino ‘immaginarie’. Anche perché rivolgersi alla piccola distribuzione, alle mense scolastiche e ospedaliere non può essere l’unica strategia”.