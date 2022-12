Addetti alle pulizie delle scuole: 427 lavoratori in esubero protestano in Regione

Gli ammortizzatori sociali cesseranno il 31 dicembre e dal giorno seguente in 427 si ritroveranno senza reddito, espulsi dal mondo del lavoro. E’ corsa contro il tempo per salvare dal dramma gli addetti alle pulizie delle scuole statali di Roma e del Lazio. Si tratta delle lavoratrici e dei lavoratori ex LSU e Appalti Storici esclusi dal processo di internalizzazione dei servizi che in tutto il territorio nazionale ha riguardato 14mila persone. Oggi la protesta sotto la sede della Regione Lazio e l’incontro con l’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino.

Addetti alle pulizie scula: esubero per 427

“Abbiamo chiesto un intervento affinché l'istituzione regionale sensibilizzi il Ministero competente all’uscita del terzo bando di internalizzazione per la nuova fase assunzionale per i lavoratori con i requisiti previsti ma che non avevano posti disponibili nella propria provincia e nell’ipotesi in cui non ci fosse la possibilità di accesso ad ulteriori ammortizzatori sociali e di prevedere un sostegno di garanzia per i lavoratori coinvolti, oltre che a ragionare su specifiche proposte formative per consentire una riqualificazione degli stessi lavoratori e una nuova immissione nel mondo del lavoro, qualora al 1 gennaio dovessero esserne espulsi, per effetto delle procedure di licenziamento collettivo avviate dalle aziende che gestivano il servizio precedentemente alla sua internalizzazione” - spiegano a margine del presidio Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Rieti e Roma Capitale, Uiltrasporti Lazio.

I lavoratori ex Lsu e appalti storici vogliono essere internalizzati

L’assessore si è impegnato a rappresentare le problematiche che interessano i lavoratori ex LSU e Appalti Storici nell’ambito della Conferenza Stato Regioni e a sollecitare il Ministero del Lavoro e gli altri Ministeri interessati affinché gli aventi titolo possano essere inseriti nei posti vacanti del personale ATA all’interno dei plessi scolastici. Le interlocuzioni proseguiranno, “anche - specificano le organizzazioni sindacali - all’esito dell’eventuale ulteriore possibilità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale conservativo e/o al termine della procedura di licenziamento collettivo in essere”.