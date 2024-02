Gli architetti gestiranno gratuitamente per 30 anni l'Acquario Romano

Il Comune di Roma ha approvato una delibera tramite la quale viene concesso gratuitamente all'Ordine degli Architetti per trent'anni l'Acquario Romano, a piazza Manfredo Fanti. Una decisione che ha come obiettivo il proseguimento del programma della Casa dell'Architettura e il mantenimento della sede dell'Ordine.

Roma concede per 30 anni l'Acquario Romano

L'atto di concessione, rinnovabile per altri vent'anni, prevede che l'Ordine degli Architetti si occupi della valorizzazione del compendio, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria e investendo oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza, il restauro e la riqualificazione del bene, garantendone l'accessibilità, il rispetto della normativa antincendio, l'adeguamento strutturale ed energetico, il recupero e la sistemazione del grande lucernario di copertura del salone ovale, nonché alcuni specifici interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio artistico/culturale del monumento, da realizzarsi sotto la supervisione della Sovrintendenza Capitolina, con esclusione dell'area archeologica, opportunamente delimitata, che resterà a carico del Comune.

Nuovi spazi e attività per il territorio

Prima che diventi tutto ufficiale, però, ci sarà bisogno di un passaggio in assemblea capitolina e alla stipula di una convenzione per la realizzazione della Casa dell'Architettura. Saranno previste, come già successo spesso negli ultimi anni, attività di promozione della cultura architettonica romana e contemporanea in generale attraverso mostre, premi, conferenze, incontri e iniziative di carattere nazionale e internazionale. In tale contesto si prevede anche l'apertura al pubblico dell'edificio monumentale e del giardino, l’allestimento degli spazi espositivi, nonché la progettazione e realizzazione di adeguati servizi al pubblico quali libreria, bar caffetteria, una biblioteca e un’aula studio aperta al territorio.

Zevi: "Più fruibile e pieno di iniziative"

“Con la concessione all'Ordine degli Architetti Roma Capitale - sottolinea Tobia Zevi, assessore al patrimonio -, si pone due obiettivi complementari: valorizzare un immobile di grande pregio come l'Acquario Romano, che l'Ordine degli Architetti restaurerà con oltre tre milioni di euro e aprire il proprio patrimonio a professionisti e a cittadini comuni, che grazie alla stabilità sarà più fruibile e pieno di iniziative sia all'interno sia nel giardino". Inoltre, il territorio sarà arricchito dalla presenza nella Casa dell'Architettura di una biblioteca e di un'aula studio per i giovani del quartiere. Infine, il contributo tecnico degli architetti ci aiuterà a valorizzare, gestire e progettare meglio il Patrimonio della Capitale”.