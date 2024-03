Acquario Romano gratis agli architetti, il centrosinistra "fa le pulci" alla concessione trentennale

Trent'anni di gestione gratuita, facendo leva sul nuovo regolamento di gestione dei beni indisponibili di Roma Capitale. In cambio, una manutenzione ordinaria e straordinaria costante, con lavori di messa a norma e ristrutturazione quantificati in oltre 3,3 milioni di euro. Questa è la base dell'accordo tra ordine degli architetti e Camidoglio per la concessione trentennale dell'Acquario Romano. Ma ad un mese dall'annuncio dell'ok in giunta, l'atto è fermo perché la commissione patrimonio ha chiesto chiarimenti e approfondimenti.

La concessione sotto la lente d'ingrandimento

Lo scorso 8 marzo in una seduta che si è tenuta proprio all'interno dell'Acquario, in piazza Manfredo Fanti nel cuore dell'Esquilino, gli architetti romani hanno iniziato a far capire cosa è significato per l'ordine prendersi cura della struttura dal 2003 ad oggi, data della prima convenzione tra Comune e architetti. Le riflessioni di partenza vengono espresse dal presidente della commissione, Yuri Trombetti: "Io di questa delibera non ne sapevo nulla - esordisce - e visto che si tratta di una concessione gratuita, in cambio di una serie di obblighi da parte dell'ordine, è importante per noi consiglieri approfondire. Il canone stimato sarebbe di 600mila euro l'anno, da regolamento viene abbattuto dell'80% e arriva a 120mila. Che tipo di lavori verranno fatti? Quanto sarà fruibile al pubblico l'Acquario?".

Gli architetti presentano il conto

"Come ordine - la replica iniziale di Alessandro Panci, presidente dell'ordine - ci siamo presi sin dall'inizio l'impegno di ristrutturare l'edificio, anche sostituendoci al Comune che all'epoca, c'era Veltroni sindaco, non riuscì a far partire un cantiere perché la ditta non si presentò alla consegna e gli uffici non vollero dare l'incarico alla seconda in graduatoria. Poi cambiò l'amministrazione. In questi anni abbiamo tenuto aperta la struttura dalle 8 alle 19, reso fruibile il giardino, mantenuto una caffetteria, la biblioteca. Queste due ultime attività vanno in perdita, noi non ci stiamo guadagnando nulla. Qui nella Casa dell'Architettura apriamo ad eventi culturali e manifestazoni di ogni genere, paghiamo la sorveglianza. Abbiamo protocolli in essere con municipi, assessorati, il Maxxi, la scuola di restauro".

"Abbiamo ricavi pari al 30% delle spese"

Insomma, gli architetti romani hanno messo sul tavolo tutto l'investimento fatto finora, sottolineando quanto poco di remunerativo ci sia in questo tipo di impegno: "Tenere aperto l'Acquario Romano ci costa circa 1 milione di euro l'anno - sottolinea il tesoriere, Marco Alcaro - a fronte di introiti che non vanno oltre i 300mila euro, in media, ogni anno. Ai tanti lavori fatti finora, se ne dovranno aggiuntere ancora di più, basti pensare al sistema anticendio che non è completamente a norma (infatti alcuni eventi vengono svolti con la presenza di figure professionali ad hoc)".

Il ritrovato asse Zevi-Trombetti

Presente all'audizione anche Tobia Zevi, assessore al patrimonio e firmatario della delibera approvata il giunta a inizio febbraio. Pur spingendo per una felice e veloce conclusione dell'iter, fa capire di essere d'accordo con la linea del dem Trombetti: "Il passaggio in commissione è importante - spiega - perché facciamo così con tutte le delibere del mio assessorato, che poi vanno in aula. Saltando il lavoro in commissione, si rende più farraginoso quello in aula. Tengo a questa delibera perché viene costruita ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 104 sul patrimonio indisponibile, che ha una 'ratio' precisa: quando si trova un soggetto pubblico in grado di attrarre investimenti e valorizzare il nostro patrimonio, siamo spinti a fare concessioni lunghe. Però ci sono tre punti fermi che vanno analizzati prima: la tipologia di lavori che verranno fatti, l'approfondimento sulla parte commerciale che viene esercitata dall'ordie. Per me possono anche andare oltre il 30% di ricavi, è una proporzione già molto sana, ma se dettagliamo di più è meglio. Infine, il rapporto col territorio: rispetto alla convenzione firmata in passato, ho voluto separare questa dalla concessione, per specificare, raccontare e potenziare il rapporto tra l'Acquario e il territorio". Un pensiero condiviso da Trombetti, che a RomaToday specifica: "Io sono felicissimo del lavoro fatto finora dall'ordine e la delibera la vogliamo approvare in tempi brevi, ma dobbiamo essere sicuri che la delibera che approda in aula sia veramente completa, precisa, inattaccabile".

Gotor-Battaglia: "Per Roma è un vantaggio economico e sociale"

Mordono meno sul freno dall'assessorato e dalla commissione cultura. Sia lo staff di Miguel Gotor, sia la dem Erica Battaglia concordano: "La convenzione precedente era troppo vaga - ammette la consigliera - ora è più delineata, si apre di più alla città, come luogo di quartiere. Aprire nella Casa dell'Architettura un'aula studio e avere una biblioteca è conveniente per Roma e per noi, quindi per me è altamente positivo che si approvi questa delibera". "Nella nuova concessione si fa un passo in avanti - completano dallo staff di Gotor -, nella definizione di un servizio pubblico culturale più accentuato e chiaro rispetto alla convenzione precedente, che resta punto di riferimento ma viene implementata da una funzione che ha un impatto sociale su un quadrante degradato, come quello della stazione Termini. Aprire una nuova sede bibliotecaria senza oneri da parte nostra è un fatto positivo, perché i costi sarebbero ingenti". La pensa così anche Antonella Melito: "Una delibera che mi convince molto - aggiunge - e sancisce in maniera netta il modo in cui deve chiudersi il circolo tra loro e noi per la manutenzione dell’Acquario. È importante ci siano realtà che contribuiscono economicamente al presidio di questi siti, un luogo veramente bello in un quadrante difficile come questo. È un pregio e un valore aggiunto".