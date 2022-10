L'acquario di Roma arriva di nuovo in consiglio: "Gualtieri si impegni per l'apertura"

Passa in assemblea capitolina una mozione di Italia Viva sull'apertura dell'acquario dell'Eur. I consiglieri Francesca Leoncini e Valerio Casini hanno chiesto alla giunta di fare il possibile per portare a termine la struttura e aprirla in tempi umani.

Come arcinoto, l'acquario (o meglio due: "Sea Life" e "Expo") è un progetto nato nel 1996, con i lavori partiti nel 2008 con la fine del cantiere prevista nel 2014 e un costo pari a 60.000.000 di euro lievitato per vari motivi a quasi il doppio, come documentato nel dettaglio dal collega Gabriele D'Angelo per Dossier RomaToday. L'opera non è finita e molteplici negli anni sono stati gli annunci di apertura, disattesi con la puntualità che è mancata ai lavori.

“Il progetto di realizzazione dell’acquario risale al 2006 - dichiarano Leoncini e Casini - ma da allora i problemi finanziari legati alla società aggiudicataria dell’opera ne hanno rallentato e compromesso il percorso di completamento: siamo perciò soddisfatti di aver presentato e fatto approvare un atto finalizzato non solo a realizzare un’opera di grande attrazione turistica per l’EUR e la città di Roma ma anche a salvaguardare gli investimenti degli esercenti e degli imprenditori".