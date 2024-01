Condutture e fogne in periferia: il Campidoglio investe 2 miliardi di euro per l'acqua

Garantire l'acqua a tutti e in tutte le condizioni climatiche, con due miliardi per nuovi impianti idrici e fognari nelle periferie e interventi per ridurre le perdite. Così Roma investirà nei prossimi anni nel settore idrico sia tramite interventi di Acea che fondi del bilancio comunale. 1,4 miliardi di euro verranno indirizzati a ridurre le perdite delle reti idriche e ad approvvigionare la città in sicurezza, 1,2 miliardi per realizzare la più grande opera europea in questo settore, la seconda linea dell'acquedotto del Peschiera, a cui si aggiungono le risorse del PNRR, 50 milioni di euro per ridurre le perdite, e altri 150 milioni, per un approvvigionamento sicuro anche a fronte delle oscillazioni climatiche.

E ancora circa 45 milioni sono destinati al rischio alluvione e altri 500 milioni di euro a realizzare impianti idrici e fognari nelle aree periferiche di Roma ancora sprovviste (Fosso dell'Osa, Tragliatella, Cava Pace, fosso San Giuliano), a manutenere le attuali reti di distribuzione idrica, a potenziare il sistema di depurazione, a intervenire costantemente con la manutenzione programmata su una selezione ragionata e a maggior rischio delle 330.000 caditoie presenti sulle strade comunali.

L'evento sull'acqua

L'argomento è stato discusso nel convegno "Roma. Città dell'acqua. Tutela, risorse, futuro", organizzato dall'amministrazione capitolina, in collaborazione con Acea, Risorse per Roma e Comitato promotore del World Water Forum 2027. L'evento si è svolto il 23 gennaio nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, e ha messo a confronto le strategie e le politiche adottate da istituzioni, città e da tutti gli altri attori coinvolti sul tema acqua, sia per garantire la disponibilità di questa preziosa risorsa a tutti, sia per fare fronte ai sempre più frequenti fenomeni estremi come siccità e alluvioni. Al convegno hanno preso parte il sindaco Gualtieri, il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, il vicesindaco della Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli e il consigliere della Regione Lazio, Daniele Sabatini.

"Nelle politiche di Roma Capitale il tema dell'acqua è importante - ha dichiarato Gualtieri - è una risorsa che non può essere data come scontata. L'acqua è strategica per lo sviluppo socio-economico, ma deve essere governata con criterio. È importante ragionare insieme sui rischi e sulle opportunità che provengono dall'acqua, anche in base ai cambiamenti climatici. Serve un approccio innovativo con l'acqua e il nostro obiettivo è prevedere le vulnerabilità del nostro territorio e, attraverso gli investimenti, rilanciare la nostra città. L'acqua è vita ed è il nostro futuro".

La candidatura di Roma

Al convegno è stata anche promossa la candidatura di Roma all'undicesimo World Water forum 2027, accolta con convinzione da Svetlana Celli, in apertura dei lavori: "Roma è nata e si è sviluppata proprio sulle rive del Tevere, che ne caratterizza da sempre la storia. L'acqua è dunque una costanza e un elemento distintivo della nostra città. Gli acquedotti e le grandi fontane non solo ne sono il simbolo identitario ma sono anche esempio virtuoso di un sistema tecnologico ed ingegneristico di altissimo livello".