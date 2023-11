Dopo la presidente lascia anche il direttivo: l’agenzia che controlla i servizi pubblici resta senza guida

Il consiglio direttivo dell’Acos, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, non c’è più. Dopo le dimissioni della presidente, l’avvocato Elisa D’Alterio, sono arrivate anche quelle degli altri due membri che componevano l’organo direttivo.

Le dimissioni del consiglio direttivo

È quindi durata poco più di un anno la nuova governance che, nell’ottobre del 2022, l’amministrazione capitolina aveva nominato alla guida dell’Agos. La prima a lasciare l’incarico è stata D’Alterio, con una nota protocollata il 26 ottobre. Già nella giornata successiva la presidente dell’assemblea capitolina ha dato mandato di cercare, pubblicando un’apposita manifestazione d’interesse, candidati interessati a ricoprire il ruolo rimasto vacante.

La nuova governance, di cui facevano parte anche gli avvocati Santo Emanuele Bungari, nel ruolo di vicepresidente ed Emanuele Blesi (consigliere) si era insediata all’indomani della delibera con cui, l’assemblea capitolina, aveva di fatto “riformato” l’agenzia. In sostanza il precedente assetto organizzativo “monocratico” è stato ripensato perché ritenuto “non idoneo a far fronte ai molteplici impegni cui l’agenzia è chiamata”. Il nuovo assetto ha previsto che il presidente sia nominato dall’Aula Giulio Cesare. Ogni consigliere può votare uno solo tra i candidati individuati mediante l’apposito avviso, in questo caso pubblicato lo scorso 27 ottobre, dopo le dimissioni di D’Alterio.

Come avviene la nomina dei vertici di Acos

Contestuale alla nomina del presidente avviene anche la scelta degli altri due membri del consiglio direttivo, “mediante un’unica votazione segreta”. Come si legge nella delibera che ha riformato l’Acos, “In caso di impedimento temporaneo o permanente o nel caso di cessazione anticipata del Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente, assolve alle funzioni di Presidente dell’Agenzia il Vice Presidente”. In questo momento però, stante le dimissioni di tutto il consiglio, il ruolo che è stato di D’Alterio resta vacante. A breve comunque, e precisamente entro le ore 12 del 14 novembre, si chiuderà la fase dedicata all’inoltro delle candidature per quanti sono interessati a diventare presidente. Poi l’assemblea capitolina dovrà procedere a selezionare il candidato che prenderà il posto del dimissionario avvocato Elisa D’Alterio. Durerà due anni rinnovabili, salvo dimissioni anticipate.

“Un organo così delicato ed importante come l’agenzia che controlla la qualità dei servizi pubblici locali non può restare senza guida – ha dichiarato il consigliere Francesco Carpano, della lista Calenda, commentando le dimissioni del Consiglio direttivo di Acos – serve un organo dirigente che garantisca risorse strutturali, e quindi il personale, ed anche risorse economiche necessarie per raccogliere i dati ed analizzarli. Ed anche alla luce di questo, occorre chiarire quale sarà il destino di quanti erano risultati vincitori delle procedure concorsuali e che attendono di essere assunti e stabilizzati dall’agenzia o presso Roma Capitale, personale specializzato che non possiamo rischiare di perdere”. Il riferimento è ai vincitori dei tre concorsi che erano stati indetti per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 10 figure professionali, tra funzionari e istruttori amministrativi.

Cosa fa l'Acos

L' Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale svolge funzioni di verifica e monitoraggio della qualità di servizi pubblici locali, nonché di rapporto propositivo e tecnico - conoscitivo nei confronti dell'assemblea capitolina, del sindaco e della giunta capitolina. Ogni anno redige una relazione che, nel 2023, era stata annunciata in quattro volumi. Al momento ne sono stati pubblicati solo due, uno sulla “qualità della vita e dei servizi pubblici locali” e l’altro sulle “funzioni del benessere”.