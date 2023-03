Acea, il Comune indica la lista del nuovo cda: Marinali presidente. Confermato Palermo

Il Campidoglio ha indicato la lista dei candidati per il prossimo consiglio di amministrazione di Acea. Il Comune di Roma ha indicato, quindi, Barbara Marinali come presidente, Fabrizio Palermo, attuale Amministratore delegato, Nathalie Tocci, Angelo Piazza, Elisabetta Maggini, Alessandro Picardi, Luisa Melara come consiglieri indipendenti e Simone Silvi e Francesca Di Donato come consiglieri non indipendenti.

Le dimissioni di Michaela Castelli

Già lo scorso mese di febbraio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quindi il Comune di Roma che in Acea rappresenta l’azionista di controllo con il 51% aveva scelto Barbara Marinali come presidente, già numero uno di Open Fiber dal 2021. Una nomina che seguiva l’addio anticipato di Michaela Castelli dalla guida della società partecipata per motivi 'strettamente personali'. Un altro cambio nell'organigramma della società partecipata era stato fatto dal Comune a settembre dello scorso anno quando Giuseppe Gola è stato sostituito da Fabrizio Palermo nel ruolo di amministratore delegato della multiutility.

Chi è Barbara Marinali

Nata a Roma, 58 anni, da dicembre 2021 Barbara Marinali è presidente di Open Fiber e dall'aprile precedente è nel consiglio d'amministrazione di Webuild, ex Salini Impregilo. Per due anni è stata senior advisor dell'amministratore delegato di Snam, società che si occupa di infrastrutture energetiche e si è occupata anche, come team leader, di progetti relativi al settore idrico. Dal 2013 al 2020 ha ricoperto il ruolo di componente del primo consiglio dell'autorità di regolazione dei trasporti e per oltre 25 anni è stata a servizio dello Stato.

Gli altri membri del consiglio

Angelo Piazza è stato amministratore unico di Ama da subito dopo l'elezione di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma fino alla scorsa estate, mentre Luisa Melara è stata presidente del cda Ama da giugno a ottobre 2019, per poi dimettersi insieme agli altri due componenti del Consiglio (Longoni e Ranieri) perché in contrasto con l'allora sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nathalie Tocci è direttore dell'Istituto Affari Internazionali e professore alla Transnational School of Government dell'Istituto Universitario Europeo e dal 2020 è consigliere eletto per conto del Ministero dell'economia e delle finanze nel consiglio di amministrazione di Eni, in qualità di amministratore non esecutivo indipendente.

Nell'elenco figurano, ancora, Alessandro Picardi già executive vice president chief public affairs officer di Tim. In precedenza è stato direttore dello Sviluppo Strategico delle piattaforme di Rai, membro del Consiglio generale di Confindustria Radio Televisioni e prima ancora ha ricoperto il ruolo di vice presidente Corporate Affairs in Alitalia. Elisabetta Maggini è consigliere di amministrazione Consap, membro del Cda di "Sorgente Group", presidente di Ance Roma Giovani e membro del Cda dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia della Regione Lazio.

E ancora Francesca Di Donato, professore associato di Economia aziendale presso l'Università San Raffaele di Roma, dottore commercialista e revisore dei conti, ricopre l'incarico di consigliere di Amministrazione di Atac. È Presidente del collegio sindacale di Technogym Spa ed è componente del Collegio sindacale di Tim Spa e di Garofalo Health Care S.p.A. Simone Silvi, 45 anni, laureato in economia e in psicologia delle organizzazioni, è un manager della cultura e guida Zetema, l'azienda della cultura di Roma Capitale.