Acea, utili record nel 2023 e piano investimenti da 7,6 miliardi

Acea investirà 7,6 miliardi entro il 2028, per completare il percorso da multiutility di Roma a leader infrastrutturale nei settori regolati acqua, elettricità e ambiente. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio, con un utile netto da record nel 2023 pari a 294 milioni di euro, con l'utile netto ricorrente pari a 280 milioni di euro (in aumento del 22% rispetto al 2022).

I ricavi consolidati nel 2023 sono pari a 4.649,4 milioni di euro, in calo del 10% rispetto ai 5.138,2 milioni di euro del 2022 e risentono principalmente della forte flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti & Smart Cities e Ambiente, pari a 2,4 miliardi di euro, rappresentano oltre il 50% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 6%.

Il piano industriale

A tutto questo si lega un piano di investimenti con orizzonte temporale al 2028 pari a 7,6 miliardi, focalizzati principalmente sui tre settori business della società, ovvero acqua, elettricità e ambiente. Per l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, "il piano industriale che presentiamo traccia la strategia che il gruppo intende attuare nei prossimi cinque anni. Il piano che abbiamo chiamato 'Green Diligent Growth' prevede una significativa crescita e focalizzazione su tre business regolati per rendere le nostre infrastrutture sempre più sostenibili e resilienti, con 7,6 miliardi di euro di investimenti a supporto dello sviluppo del Paese". L'Assemblea ordinaria degli azionisti sarà convocata per i giorni 12 aprile e 16 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

"Il piano industriale di Acea mostra una strategia forte e convincente che garantisce con adeguati investimenti lo sviluppo di infrastrutture e servizi vitali per Roma e per tutta l’Italia" ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. "Il piano offre una prospettiva stabile e credibile nel medio-lungo periodo, con importanti innovazioni, come ci si deve aspettare da una azienda importante che crea ricchezza non solo industriale ma anche sociale, un valore aggiunto essenziale per chi da oltre cento anni svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della Capitale e di tutti i territori del Paese in cui è presente”.