Cambio al vertice di Acea: Gualtieri manda via l'amministratore delegato

Roma Capitale vuole cambiare l'amministratore delegato di Acea. Il comune, socio di maggioranza al 51% della multiutility, ha comunicato al consiglio d'amministrazione la volontà di sostituire Giuseppe Gola con Fabrizio Palermo, in anticipo rispetto ai tempi previsti. Il mandato di Gola infatti sarebbe scaduto ad aprile 2023.

"Il consiglio - si legge in una nota - ha preso inoltre atto dell'avvio delle attività istruttorie da parte delle competenti strutture della società per la risoluzione consensuale del rapporto con l'attuale amministratore delegato Giuseppe Gola e all'insediamento di Palermo nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie".

Ci sarà dunque una riunione del Cda lunedì 26 settembre e "si terranno anche le riunioni dei competenti comitati e, per quanto di competenza, del collegio sindacale - continua Acea - . La società provvederà, nel rispetto delle vigenti disposizioni e procedure, alle rituali comunicazioni al mercato sulle determinazioni assunte". La multiutility romana è infatti quotata in Borsa. Oltre al comune, fanno parte della proprietà anche Suez con il 23,3% e Francesco Gaetano Caltagirone con il 5.5%.

Nato a Perugia, 51 anni, Palermo è stato amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti fino al 31 maggio 2021. Laureato in Economia alla Sapienza, ha iniziato la sua carriera nel Regno Unito, a Londra, con la Morgan Stanley. Secondo quanto riportato dalla stampa generalista nel mese di gennaio 2022, Palermo era stato scelto da Caltagirone come consulente per il tentativo di conquista di Assicurazioni Generali, poi fallito con la riconferma dell'amministratore delegato uscente Philippe Donnet.

Arrivato nel 2020, Gola lascia Acea con i ricavi del primo semestre 2021 incrementati del 29% e un utile del 10% a 183 milioni di euro.

Roberto Gualtieri, ospite di un convegno dei Cavalieri del Lavoro all'Eur, secondo quanto riferisce Ansa non ha risposto alle diverse domande sulla scelta del comune di cambiare il capo azienda. Il Sindaco si è allontanato senza commentare.