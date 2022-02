Sanità, addio precari: da aprile le prime stabilizzazioni in ospedali e Asl del Lazio

Un percorso iniziato oltre un anno fa con la consegna in Regione Lazio di oltre 7mila firme per chiedere la stabilizzazione dei precari della sanità, quei lavoratori impegnati in ospedali e Asl che, anche e soprattutto nel pieno della pandemia, hanno contribuito alla stabilità del sistema sanitario regionale. Ora per infermieri, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, medici, personale amministrativo, psicologi e farmacisti arrivano le tanto agognate assunzioni con contratto a tempo indeterminato per dire addio, una volta per tutte, al lavoro precario.

Sanità, siglato accordo per la stabilizzazione dei precari

E’ stato siglato questa mattina tra Regione Lazio e sindacati l’accordo per la stabilizzazione dei precari Covid e il potenziamento delle piante organiche nel sistema sanitario regionale. Le sigle sindacali hanno inoltre ottenuto l’attivazione di percorsi di reinternalizzazione dei servizi, prevedendo per chi oggi lavora in appalto nelle strutture pubbliche la possibilità di avere delle quote riservate nelle graduatorie concorsuali che verranno attivate a partire da oggi, con cadenza biennale.

L'assessore D'Amato: "Così rafforizamo sistema sanitario regionale"

“Il Lazio è tra le prime regioni italiane a siglare l’intesa e già dal mese di aprile partiranno le prime procedure di stabilizzazione del personale per chi avrà maturato i requisiti. Si tratta - ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato - di un giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi due anni di pandemia per proteggere e mettere in sicurezza la nostra comunità. Un passo importante nella direzione del rafforzamento della sanità territoriale e voglio ringraziare le rappresentanze sindacali per il lavoro di confronto e concertazione svolto in questi mesi che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato”.

Negli ospedali e nelle Asl mancano 10mila unità di personale

“Questo accordo sulle stabilizzazioni permetterà alle strutture di mantenere in servizio nelle Asl e negli ospedali laziali il personale oggi precario, ma la carenza di organico - ha commentato la Fp Cgil - è ancora tanta”. Il sindacato stima un deficit di 10.000 lavoratori per i quali chiede di attivare subito i concorsi.

“Inoltre dobbiamo continuare a tutelare tutto il personale, compresi gli amministrativi ed i tecnici del Servizio Sanitario Regionale che oggi la norma ha dimenticato. È l'insieme di tutte le figure professionali che permette al servizio di funzionare, va garantita - concludono dalla Fp Cgil - una tutela anche per la stabilizzazione e la reinternalizzazione, oltre a fare nuove assunzioni di tali lavoratori, considerato che la carenza di personale riguarda tutti i ruoli.