Roma Capitale vara un accordo per promuovere l'occupazione di persone con disabilità

È stato approvato dalla giunta capitolina un accordo di collaborazione tra Roma Capitale e l'Associazione Abili Oltre, realtà impegnata a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di ragazzi e ragazze con disabilità e in condizione di svantaggio sociale.

La delibera sancisce una collaborazione già in campo da tempo e si concretizza in particolare nella costruzione di attività di formazione e orientamento alle professioni digitali nelle scuole rivolte agli studenti e alle studentesse con disabilità e in condizione di svantaggio. L’obiettivo è agire sulle aspirazioni di questi ragazzi e ragazze, affinché si diffonda una maggiore consapevolezza della loro occupabilità e delle nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale del lavoro.

Nell'ambito della collaborazione Roma Capitale e Abili Oltre saranno anche impegnate ad ampliare la sinergia coinvolgendo i centri di formazione professionale di Roma Capitale e la rete dei centri di orientamento al lavoro (COL).

La formazione prevista riguarda le Hard Digital Skills, con approfondimento sulla comunicazione online, i servizi digitali audio/video e di stampa, la multimedialità e l’archiviazione digitale. L’associazione, infine, promuoverà nelle scuole il progetto Divercity & Digital Service, finalizzato alla costituzione di una start up non profit per la fornitura di servizi digitali ad enti pubblici e privati con l’impiego di lavoratori e lavoratrici che hanno ricevuto questa formazione.

“Questa collaborazione può davvero permetterci un importante passo in avanti in tema di inclusione e contrasto alle diseguaglianze. Oggi il progresso tecnologico e digitale ha trasformato radicalmente il modo con cui si definisce un'abilità, introducendo possibilità che in passato non erano pensabili. Possibilità che vanno messe a disposizione di tutti e tutte. Voglio quindi rivolgere un sincero ringraziamento all'associazione e augurare a noi tutti un buon cammino insieme” ha dichiarato l'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

“Questa collaborazione e i progetti che abbiamo in campo ci permettono di agire sulle aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze con disabilità, di far conoscere loro nuove opportunità di lavoro, di promuovere tutti gli strumenti a favore delle categorie protette per l’accesso al lavoro qualificato. La formazione sulle competenze digitali è mirata ai bisogni professionali delle aziende pubbliche e private ed è attestata da certificazione ICDL. Siamo orgogliosi che il Comune di Roma abbia colto il valore della nostra iniziativa e non vediamo l’ora di raccontarlo negli istituti della Capitale” ha dichiarato Marino D’Angelo, Presidente dell’Associazione.