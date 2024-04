Il Comune cerca le case, l'Inps deve venderle. La necessità fa virtù e frena (forse) anche gli sfratti

Centoventi case acquisite nel 2023 con un esborso di 15 milioni di euro, altre 200 circa in fase di trattativa. Tra Roma Capitale e Inps i rapporti sono stretti, quotidiani. D'altronde la prima è alla disperata ricerca di alloggi popolari per far scorrere la graduatoria Erp, la seconda deve vendere per rispettare il piano di dismissioni e aumentare la liquidità in cassa. Una sintonia che nelle prossime settimane potrebbe portare anche a fermare una serie di procedure di sfratto in quartieri come Don Bosco, Magliana, Dragoncello.

Confronto Inps-Comune sugli sfratti

La possibilità di un tavolo di confronto sugli sfratti e sulle situazioni di morosità negli immobili di proprietà Inps si è concretizzata durante l'ultima commissione patrimonio di Roma Capitale. Il presidente Yuri Trombetti non ha usato mezzi termini: "Abbiamo comprato le case Inps - esordisce - ma se poi gli stessi da cui compriamo, sfrattano le persone, si genera un controsenso. Quello che chiediamo a Inps è di soprassedere in questa azione così forte e massiccia. Non fateci correre da uno sgombero all'altro". Ad ascoltare c'è una dirigente dell'istituto previdenziale, Rita Di Paola. Che non si mette muro contro muro, anzi.

L'apertura dell'istituto previdenziale

"Non sfrattiamo a cuor leggero - specifica Di Paola - e anche se non abbiamo come missione principale il sociale, cerchiamo di tenere in considerazione le situazioni più gravi. Certo, noi dobbiamo anche rispettare le norme. In ogni caso siamo disponibili a partecipare ad un tavolo di confronto con l'amministrazione per capire quali strategie portare avanti, tracciare una panoramica delle situazioni più gravi. A via Vincenzo Petra abbiamo sospeso tutte le attività di sfratto, per capire cosa fare nell'interesse di Inps e delle famiglie in difficoltà".

In ballo altre 200 case da comprare

Insomma, potremmo trovarci all'alba di una stagione meno turbolenta, come si augurano soprattutto i sindacati inquilini (vedi Asia-Usb) che da anni picchettano gli accessi degli ufficiali giudiziari nei caseggiati Inps. Anche perché in ballo ci sono milioni di euro: dopo quelli incassati per le 120 case (non tutte ancora assegnate, sui numeri l'amministrazione nicchia e Italia Viva aspetta risposte da un accesso agli atti) tra Magliana, Don Bosco e Dragoncello, ne arriveranno altri per ulteriori 200. Non tutte libere.

L'auspicio dell'assessore Zevi

"Speriamo di acquisirle - l'auspicio di Zevi - soprattutto se sono ben mantenute. L'interlocuzione con enti come Inps è operativamente facile, anche se in molti casi non si tratta più di enti pubblici e quindi quando ci si va a parlare bisogna accettare che si chiedano prezzi di mercato. Con Inps questo avviene meno". Tant'è vero che sempre la Di Paola ha aperto uno spiraglio sulla possibilità che si mettano da parte i tanto discussi valori OMI dell'Agenzia delle Entrate per valutare le unità immobiliari.