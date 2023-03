Gualtieri firma un accordo con la banca europea: pronti 150 milioni per le scuole

Dopo la sigla del contratto di sviluppo avvenuta nel luglio 2022, adesso Roma ha anche i soldi che servono per rendere integralmente operativa l'operazione di efficientamento energetico delle scuole. A fornire il prestito è la banca europea per gli investimenti, con la quale il sindaco Gualtieri ha appena firmato la lettera di presa d'atto.

Il contratto di sviluppo per l'efficientamento energetico di oltre 200 scuola a Roma

L’adesione di Roma Capitale al contratto istituzionale di sviluppo (CIS) firmato con l'allora governo Draghi, la Regione Lazio ed Invitalia consente di destinare alle scuole della Città Eterna un primo finanziamento di 200 milioni, di cui beneficeranno 111 istituti. Il contratto istituzionale di servizio prevede anche una seconda fase di investimenti, da oltre 190 milioni di euro, che va ad interessare altre 101 scuole.

Cosa prevedono le opere: lo scopo è ridurre le emissioni e risparmiare sulle bollette

Gli interventi toccano tutti i quadranti della Capitale, quindi ognuno dei 15 municipi in cui è urbanisticamente divisa Roma: sostituzione infissi e caldaie, pannelli fotovoltaici e solare termico, cappotti termici, passaggio all'illuminazione a led sono i cardini dell'operazione di efficientamento energetico prevista in oltre 200 istituti. Lo scopo è il risparmio energetico, ridurre le emissioni di gas climalteranti e il generale miglioramento delle condizioni di comfort e sostenibilità, alzando le classi energetiche delle scuole coinvolte, così da alleggerire anche il peso delle bollette.

Un intervento da 390 milioni di euro: 150 arrivano dalla banca europea

L'accordo rientra nel quadro degli interventi da 390 milioni di euro che renderanno le 212 scuole coinvolte più ecosostenibili, moderne, efficienti e più vicine alle esigenze di alunne ed alunni, insegnanti e famiglie, fornendo un importante contributo all'impegno di Roma per il contrasto del cambiamento climatico. L'insieme di risorse comprende i 200 milioni di euro del Cis Roma firmato da Roma Capitale con il Governo a luglio 2022, 42 milioni di fondi Pon Metro e la linea di credito da 150 milioni approvata dalla Bei nel febbraio 2023 a sostegno del progetto, che rappresenta il maggiore investimento di Roma Capitale nel settore dell'edilizia scolastica negli ultimi decenni.

Gualtieri e Segnalini: "Le nostre scuole arriveranno alla classe energetica AAA"

"Il supporto che la Bei sta dando a Roma Capitale è strategico e molto apprezzato - ha commentato Gualtieri - . Il nostro piano è quello di aumentare il numero delle scuole da rendere più verdi, belle e sostenibili: c'è il supporto di 150 milioni di linea di credito che ci permette di ampliare questo numero per abbattere il livello di emissioni. Questo rientra nella missione della Bei, con cui abbiamo una grande partnership. Possiamo beneficiare di un costo di funding molto basso rispetto alle banche - sottolinea poi il primo cittadino -. La sua missione di non fare profitti consente investimenti molto positivi per i soggetti che ne possono beneficiare. Ci piacerebbe lavorare con loro per l'efficientamento energetico degli edifici secondo la direttiva Ue. Gli edifici valgono il 53% delle emissioni, 'aggredire' gli edifici è fondamentale. Dobbiamo procedere con l'efficientamento energetico di tutto il patrimonio di Roma". Come aggiunge l'assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini "grazie alla Bei le scuole arriveranno alla classe energetica AAA". Un obiettivo che verrà raggiunto, nei piani di Roma Capitale, tra il 2023 e il 2027. Secondo stime Bei, la classe energetica degli edifici coinvolti migliorerà di almeno due categorie, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 di circa 9.900 tonnellate all'anno.